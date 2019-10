Haaland continua a segnare in Champions: "Ecco perché ho detto no alla Juventus..."

Due presenze in Champions League e 4 gol tra Genk e Liverpool. Erling Braut Haaland sembra avere la strada spianata per il futuro, con il norvegese che ha già attirato verso di sé diverse avances per la prossima stagione. Il Manchester City - squadra in cui ha militato il padre - il Manchester United e l’Arsenal hanno già chiesto notizie al Salisburgo, squadra con la quale Haaland ha firmato fino al 2023.

E dire che Haaland poteva trasferirsi alla Juventus in estate, ma l’attaccante norvegese ha preferito trovare una squadra che gli desse continuità...

" Ho avuto contatti con la Juventus, pensavo però che fosse troppo presto per andarci. Ho pensato che il Salisburgo fosse, in questo momento, la squadra perfetta per me. Qui ho più possibilità di giocare con continuità. [Erling Braut Haaland] "

Il classe 2000 è, però, fan di Cristiano Ronaldo. Chissà che voglia presto diventare suo compagno di squadra...

" Oggi Erling sta seguendo il modo in cui Ronaldo si nutre perché ha visto in quali condizioni di forma sia arrivato a 34 anni, ancora al top nelle prestazioni. Cristiano mostra il suo valore e sa fare le cose giuste. Mio figlio era rimasto molto colpito dall'aneddoto raccontato da Evra, quando andò a casa di Cristiano ai tempi del Manchester e a pranzo mangiarono soltano pesce e nient'altro. [Alf-Inge Haaland a ESPN] "

Haaland ha avuto una trasformazione in questa stagione, realizzando già 18 reti in 11 presenze in questo avvio di stagione con il Salisburgo. Che la ‘dieta Ronaldo’ sia stata la chiave per questa evoluzione?