Haaland per la consacrazione, Icardi per il riscatto: la sfida del gol accende Dortmund-PSG

Sono stati tutti e due vicini alla Juventus negli ultimi 6 mesi, ma si sono integrati alla perfezione nelle rispettive squadre di appartenenza, diventando titolari inamovibili. Sono dominatori dell'area di rigore, finalizzatori nella forma più pura. Il gol, insomma, è la loro ossessione. Mauro Icardi e Erling Haaland sono gli uomini-copertina di Borussia Dortmund-Psg, l'ottavo di finale che apre la fase a eliminazione diretta della Champions League, la partita dell'ex per Thomas Tuchel. Il tecnico dei parigini ha allenato i gialloneri tra il 2015 e il 2017, prendendo il posto di Jurgen Klopp, vincendo una Coppa di Germania e dando spettacolo tanto da convincere il patron Nasser Al-Khelaifi a chiamarlo all'ombra della Tour Eiffel nel 2018.

Champions Campionato Altre coppe TOTALE Mauro ICARDI 5 11 3 19 (+ 4 assist) Erling HAALAND 8 24 5 37 (+ 8 assist)

Per il baby prodigio norvegese sarà la prima uscita europea con la maglia del Dortmund dopo il passaggio dal Salisburgo nella finestra invernale. Il classe 2000 è stato la sorpresa della fase a gironi: con 8 gol in sei match è il vice-capocannoniere della competizione alle spalle di Lewandowski (10). Poker al Genk con annessa tripletta all'esordio (è il secondo più giovane di sempre a compiere un’impresa del genere dopo Wayne Rooney), una rete ai Reds campioni d'Europa e ben tre sigilli contro il Napoli di Ancelotti. Una pioggia di gol che, però, non è bastata a qualificare il club di proprietà della Red Bull agli ottavi: gli austriaci, retrocessi in Europa League da terzi nel girone, hanno pescato l'Eintracht Francoforte ai sedicesimi. Il mondo ha iniziato a conoscere Erling lo scorso 30 maggio quando ai Mondiali U20 segnò con la maglia della sua nazionale nove gol in una sola partita, nel 12-0 contro l'Honduras. Il re dei procuratori, Mino Raiola, ci ha messo poco ad accaparrarselo, mentre il predestinato continuava ad accumulare record su record, il suo pane quotidiano. Dopo aver messo la firma su 16 gol e 6 assist in 14 partite nella Bundesliga austriaca ha festeggiato il debutto in quella tedesca con un'altra tripletta in 25', questa volta all'Augsburg, per poi ripetersi con una doppietta in 23’ nel 5-1 al Colonia. Cinque reti in 59', non era mai successo in Germania. 1,95 cm per 90 kg, tecnica esplosiva nel corpo di un gigante. Veloce, spietato, anche se quasi mai spettacolare (ma che importa a Favre?), supportato dall'altro 19enne, Jadon Sancho e da Thorgan Hazard tenterà di scardinare la difesa più resistente in Champions fin qui: Keylor Navas ha dovuto raccogliere il pallone dalla sua porta solo due volte nel 2-2 al Bernabeu contro il Real Madrid.

" Haaland è forte come un orso ed è veloce come un cavallo. È un killer, una macchina da gol. [Oyvind Godo, giornalista norvegese a ESPN] "

Video - Favre incorona Haaland: "Ha solo 19 anni ma è già un calciatore magnifico" 00:21

Il cinismo e la concretezza sono tratti distintivi anche del gioco di Mauro Icardi. L'argentino, che compirà 27 anni mercoledì, ha guidato la banda di Tuchel agli ottavi con due giornate di anticipo. Tra andata e ritorno dei gironi, tre gol al Bruges e due al Galatasaray, sei gare titolare su sei. Nel complesso sono 19 le marcature (contando anche i 3 gol in Coppa di Francia) in 28 presenze totali, ma quello che sorprende è la media gol: Maurito segna ogni 101 minuti, praticamente un gol a partita. L'assistito di Wanda Nara ha preso in pianta stabile il posto del Matador Cavani nei Fantastici 4 con Neymar, Angel di Maria e Kylian Mbappe. Nei 180 minuti tra il Signal Iduna Park e il Parco dei Principi si gioca il futuro dell'ex Inter, in bilico tra il riscatto di 70 milioni e un ritorno in Italia pieno di dubbi e incertezze. Icardi-Halland, banchi di prova diversi, obiettivo comune: condurre i compagni tra i primi 8 club d'Europa.

" È arrivato il momento di iniziare a vincere, gioco per convincere il Psg a comprarmi [Mauro Icardi in un'intervista a Canal Plus del 22 settembre 2019] "