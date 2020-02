Haaland senza freni: 10 gol in 7 partite, è capocannoniere insieme a Lewandowski

Erling Haaland senza limiti. Il 19enne attaccante norvegese del Borussia Dortmund si conferma un bomber dall'incredibile fiuto del gol. Grazie alla doppietta messa a segno contro il PSG nel match d'andata degli ottavi di finale vinta 2-1 dalla squadra allenata da Lucien Favre, l'ex Salisburgo ha raggiunto quota 10 gol in Champions (in 7 presenze) raggiungendo al comando della classifica cannonieri Robert Lewandowski. Per Haaland si tratta della terza marcatura multipla in Champions in questa stagione: nella fase a gironi, quando ancora indossava la maglia del Salisburgo, aveva firmato una tripletta contro il Genk all'esordio e una doppietta contro il Napoli alla terza giornata. Il trasferimento durante la finestra invernale di mercato non ha minimamente modificato il suo rendimento negli ultimi 16 metri, anzi: ha messo a segno 11 reti in 7 presenze in gare ufficiali e ha centrato un primato storico per il club giallonero diventando il primo giocatore a trovare la via del gol all'esordio sia in Bundesliga, sia in Coppa di Germani, sia in Champions League.

Video - Favre incorona Haaland: "Ha solo 19 anni ma è già un calciatore magnifico" 00:21