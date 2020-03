I tifosi dell'Atalanta donano i rimborsi dei biglietti di Valencia: 60mila euro al Giovanni XXIII

Se l’Atalanta è una squadra in missione, la sua città Bergamo rispecchia esattamente il mood nerazzurro importato a Valencia, dove la Dea è a giocarsi la storia e i quarti di finale in Champions League.

Il compito dunque di Gasperini è quello di portare una vittoria di ritorno ad Orio al Serio anche se questa volta non ci potrà essere la solita folla di tifosi a festeggiare la squadra. La trasferta spagnola sarebbe potuta essere una serata storica per i tifosi della Curva Nord dell’Atalanta che, anche lontano dal Mestalla, hanno voluto però fare la loro parte.

La Curva ha infatti deciso di rinunciare al rimborso del biglietto destinato ai tifosi a causa della chiusura al pubblico della gara in questione. O meglio, la Curva Nord ha deciso di devolvere la cifra del rimborso all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture in prima linea per la cura del Corona Virus in Italia. Con loro, anche altri tifosi nerazzurri si sono mossi per la causa: circa 1.200 persone hanno donato, per una cifra totale di 60mila euro.

" Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra Storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto. Perché in queste settimane, nella nostra città e provincia, ci sono degli Eroi che stanno affrontando questo momento, lavorando con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di TUTTI. Ecco perché abbiamo deciso di devolvere all'Ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000 euro "

Così si legge nella pagina Facebook dei tifosi atalantini “Sostieni la curva”. In più, in un comunicato l’A.T.A., Associazione Tifosi Atalantini conferma che la cifra da donare potrebbe anche essere più consistente

" Se tutti gli iscritti con noi danno il loro ok a devolvere la quota del biglietto stadio, Ata potrà donare una cifra molto consistente, vicina ai 20.000 euro "

Messaggi sui social, dove so snoda tutta la comunicazione di questi giorni e un invito importante: “Uniti non ci può fermare niente”. NIENTE.