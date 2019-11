Il ds del Salisburgo: "Juventus, Napoli e United per Haaland? Non abbiamo ricevuto nessuna offerta"

Haaland sta bruciando record su record in Champions League, con l’attaccante norvegese che ha già segnato 6 gol in 3 partite nella fase a gironi. Il classe 2000, inevitabilmente, è già al centro di tante trattative di calciomercato, con Juventus, Napoli, Arsenal e Manchester United interessate all’ex Molde. C’è chi pensa che Haaland possa dire addio al Salisburgo già nel mercato di riparazione, per andare allo United che si è ritrovato senza attaccanti, ma per ora il ds della squadra della Red Bull smentisce, affermando di non aver ricevuto nessuna offerta concreta.

Christoph Freund, al Daily Mirror, ha confermato di non aver ricevuto nessuna offerta

" Sono state scritte tante sciocchezze nelle ultime settimane. Al momento non ho ancora parlato con nessun club e non credo arriveranno offerte per la sessione invernale. La crescita di Erling è inarrestabile. A breve farà il salto di qualità. [Christoph Freund, ds del Salisburgo] "

Al netto di quale maglia vestirà nel suo futuro, il giocatore ha già le idee chiare di cosa vuole diventare da grande

" Voglio diventare il migliore. Ho sognato di giocare per le migliori squadre del mondo per tutta la mia vita e mi piace tantissimo il calcio inglese. [Haaland] "