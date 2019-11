Il Leverkusen passa a Mosca, l'Atletico sente il fiato sul collo nel gruppo della Juve

Vittoria in trasferta per 2-0 del Bayern Leverkusen in casa della Lokomotiv Mosca nel gruppo D, quello della Juventus. All'11esimo l'autorete di Zhemaletdinov apre le danze, poi arriva raddoppio di Bender al 54' con gran sinistro a incrociare sotto la traversa. Brutte notizie dunque per l'Atletico Madrid: il Bayer di Bosz è tornato sotto!

Nell'altro anticipo pomeridiano di giornata il Bruges pareggia a Istanbul contro il Galatasaray per 1-1 e vede allontanarsi le possibilità di accesso alla seconda fase del gruppo A. Padroni di casa in vantaggio con Buyuk all'11' e pareggio belga solo nei minuti di recupero con Diatta. Nel finale Bruges in 9 per le espulsioni di Mata e Diatta.