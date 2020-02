tra poco il report completo...

Tabellino

Atlético Madrid-Liverpool 1-0

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe Augusto, Renan Lodi; Koke, Saúl Ñíguez, Teye Partey, Lemar (46’ Marcos Llorente); Á.Correa (77’ Diego Costa), Morata (70’ Vitolo). All. Diego Simeone

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson (80’ Milner), Fabinho, Wijnaldum; Salah (72’ Oxlade-Chamberlain), Firmino, S.Mané (46’ Origi). All. Jürgen Klopp

Marcatori: 4’ Saúl Ñíguez (A)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Ammoniti: 40’ Mané, 45’ Á.Correa, 59’ J.Gomez

Espulsi: nessuno

La cronaca in 5 momenti

4’ GOL DI SAÚL - Grande partenza dei colchoneros che trovano subito il gol del vantaggio con Saúl Ñíguez ben appostato in area di rigore sugli sviluppi del corner. Fabinho la tocca, ‘smarcando’ il centrocampista dell’Atlético che anticipa Alisson.

25’ ALISSON SALVA TUTTO - van Dijk prova a mettere fuori di testa, ma trova Morata che entra in area e calcia sul secondo palo: c'è Alisson a salvare da un possibile 2-0 che sarebbe stato davvero pesante per i Campioni d’Europa in carica.

53' SALAH DI TESTA - Lancio di Gomez per l'inserimento di Salah, ma l'egiziano non impatta bene e manda a lato di poco con il suo colpo di testa. Occasionissima per i Reds.

67' MORATA SI MANGIA IL GOL DEL 2-0 - Renan Lodi da sinistra, palla in mezzo dove c'è Morata solissimo ma scivola al momento del tiro. Clamoroso.

73' OCCASIONE LIVERPOOL - Colpo al volo di Henderson che sfiora il palo alla destra di Oblak sul cross del neo entrato Oxlade-Chamberlain.