Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Il Napoli, con i 7 punti conquistati all’andata, può già staccare il pass verso gli ottavi di finale di Champions, nel caso in cui riesca a superare il Red Bull Salisburgo nel match del San Paolo. Per la prima volta nella storia, gli azzurri potrebbero dire hurrà con due turni di anticipo, ma in contemporanea non ci dovrà essere la vittoria del Genk sul Liverpool. In caso di successo dei belgi, il Genk potrebbe ancora raggiungere il Napoli in classifica e superarlo con la differenza reti negli scontri diretti.

Il Napoli va agli ottavi se...

- Batte in casa il Salisburgo e il Genk non vince contro il Liverpool

Questa la classifica del girone E a tre giornate dalla fine

Squadra Punti Differenza reti 1. Napoli 7 +3 2. Liverpool 6 +2 3. Red Bull Salisburgo 3 +2 4. Genk 1 -7

Calendario

-4a giornata: Napoli-Red Bull Salisburgo | Liverpool-Genk

-5a giornata: Genk-Red Bull Salisburgo | Liverpool-Napoli

-6a giornata: Red Bull Salisburgo-Liverpool | Napoli-Genk

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali