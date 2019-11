La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Juventus a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo, ancora prima di affrontare l’Atlético Madrid in casa nello scontro diretto. Basteranno, infatti, i tre punti in quel di Mosca per assicurarsi almeno il 2° posto, per poi affrontare i colchoneros per decidere la vetta della classifica. Con 10 punti, quindi, né Lokomotiv, né tanto meno il Bayer Leverkusen potranno raggiungere i bianconeri.

La Juventus va agli ottavi se...

- Batte la Lokomotiv a Mosca

Questa la classifica del girone D a tre giornate dalla fine

Squadra Punti Differenza reti 1. Juventus 7 +4 2. Atlético Madrid 7 +3 3. Lokomotiv Mosca 3 -2 4. Bayer Leverkusen 0 -5

Calendario

-4a giornata: Lokomotiv Mosca-Juventus | Bayer Leverkusen-Atlético Madrid

-5a giornata: Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen | Juventus-Atlético Madrid

-6a giornata: Bayer Leverkusen-Juventus | Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali