Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Il mercoledì da leoni di Inter e Napoli ha sicuramente aumentato le chance di qualificazione agli ottavi. Le due squadre, allo stato attuale, sono seconde nei rispettivi gironi. Paradossalmente entrambe potrebbero strappare il pass per il turno successivo anche con una sconfitta, ma il condizionale è d’obbligo. Analizziamo nel dettaglio le situazioni dei partenopei.

Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions se...

Vince contro il Genk

Pareggia contro il Genk e il Salisburgo pareggia o perde contro il Liverpool

Perde contro il Genk e il Salisburgo perde o pareggia contro il Liverpool

Questa la classifica del girone E a una giornata dalla fine

Squadra Punti Differenza reti Liverpool 10 +3 Napoli 9 +3 Salisburgo 7 +5 Genk 1 -11

Situazione più aperta nel gruppo E, in cui eccetto il povero Genk a 1, Liverpool, Napoli e Salisburgo sono ancora in corsa per il passaggio del turno. Anche se gli azzurri di Ancelotti hanno una carta in più rispetto alle altre, ovvero il vantaggio negli scontri diretti (4 punti su 6 in entrambi sia con i Campioni d’Europa che con gli austriaci. Con uno striminzito pari nell’ultima giornata al San Paolo contro i belgi, Mertens e compagni accederebbero agli ottavi, anche in caso di arrivo a tre con 10 punti (fuori resterebbe clamorosamente il Liverpool, con gli italiani primi e il Salisburgo secondo). Con 3 punti il Napoli potrebbe sperare ancor di più nel primo posto: basterebbe che i Reds non uscissero dall'Austria con tre punti. In caso di clamoroso tonfo interno con il Genk, i partenopei potrebbero comunque qualificarsi se il Salisburgo non battesse il Liverpool.

Calendario

6a giornata, 10 dicembre 2019, ore 18.55: Napoli-Genk | Salisburgo-Liverpool

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali