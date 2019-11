Il Napoli si riscopre vivo nella notte più dura: ora (forse) non camminerà più da solo

Le notti europee sono spesso un'arma a doppio taglio: ti possono dare tutto o togliere tutto, e tante volte nemmeno te ne accorgi. Quella di Anfield - la prima in questo storico impianto per chi vi parla oggi e quindi comunque molto particolare - è stata magnanima con il Napoli di Ancelotti, che porta via un punto e un sospiro di sollievo dopo giorni a dir poco tumultuosi.

La squadra azzurra che viaggiava verso Liverpool non aveva certo l'animo sereno, trafitto com'era dal botta e risposta delle ultime settimane tra giocatori e presidente, con in mezzo anche allenatori e tifosi a prendere le posizioni degli uni o dell'altro. Non un gran viatico per una sereta sempre speciale, anche se di questi tempi Liverpool-Napoli è diventato quasi un piccolo "Clasico" europeo. Il pronostico della vigilia era quindi presto fatto: Napoli "spacciato" e un risultato da "tanto a poco" altrettanto tambureggiante.

La partita di Anfield ha regalato grandi momenti ai Reds ma altrettanti ai tanti tifosi azzurri accorsi in Inghilterra per vedere la risposta della propria squadra - "Noi vogliamo gente che lotta", il coro più gettonato - così è stato, con emozioni a volte contrastanti, che vi proviamo a raccontare nell'ordine.

Stupore e piccola irritazione

La prima sorpresa la regala Ancelotti che spiazza tutti schierando Di Lorenzo largo a destra nel posto solitamente occupato da Callejon: 3-5-2 o 4-4-2? Perché fare esperimenti nella serata - forse - più imporante? "Volevo farlo giocare a sinistra, ma Mario Rui stava bene e quindi ho optato per questo cambio", spiegherà poi Carletto facendo notare a tutti che il modulo (4-4-2 dunque) non cambiava. Niente di male, il mister voleva il solito Napoli ma più un pelino più coperto.

Eccitazione

Klopp se lo aspettava un Napoli più sornione ("Non erano in un grande momento, ci stava"), ma nulla può il suo Liverpool quando Mertens brucia tutta la linea difensiva sul lancio di Di Lorenzo (proprio lui! direbbe qualcuno) e punge Alisson nell'unico punto della porta che non poteva coprire. E allora ecco che dopo 20 minuti quella sensazione di rassegnazione nel volto dei tifosi (e giornalisti) napoletani si trasforma prima in incredulità e poi - dopo ben due VAR - in gioia pura. Spazzati i tanti dubbi della vigilia, ora si tifa Napoli, si deve tifare Napoli.

Tensione e concentrazione

E allora tutti in trincea, come è normale che sia. Vero, ad Ancelotti si possono imputare un paio di cambi difensivi (soprattutto Elmas per Mertens) ma non si può certo biasimare se dopo il pareggio trovato in maniera quasi fortuita da Lovren il Napoli puntasse a portare a casa un pareggio. Il Liverpool - non certo quello delle grandi occasioni, come si era già notato nelle ultime uscite in Premier League - preme ma non asfissia l'avversario, il Napoli si chiude a riccio senza nemmeno soffrire troppo, concentrato sull'obiettivo. Raggiunto con lode.

Sollievo e orgoglio ritrovato

Applausi. Quelli che Koulibaly e compagni volevano sentire dai loro tifosi, avvicinandosi un po' timidamente alla curva dopo aver strappato un 1-1 che vale oro ad Anfield. E applausi sono stati. Perché il Napoli che lotta piace ai propri appassionati, venuti in trasferta per assaporare l'atmosfera di uno stadio storico ma soprattutto perché volevano una risposta forte dai propri beniamini. La risposta è arrivata eccome, e ora si attende una schiarita anche dall'alto. "Il presidente ha chiamato ed è contento della partita", dice Ancelotti che forse non sa che De Laurentiis ha appena twittato non una ma due volte, facendo i complimenti ai suoi, "alla faccia dei gufi".

E allora tutti a casa contenti, con la consapevolezza che con un punto in casa contro il Genk si va agli ottavi di finale, e che quella di Anfield può davvero diventare "la" partita spartiacque della stagione degli azzurri. Con la speranza che il vero Napoli sia quello di stasera ("Questa squadra si perde e si ritrova facilmente") di modo che quel "You'll never walk alone" risuonato prima del fischio d'inizio possa valere anche per la squadra di Ancelotti che mercoledì sera i suoi tifosi li ha riconquistati.