Il Presidente del Valencia Sagreras polemico: "A porte chiuse è quasi impossibile rimontare"

Sono dichiarazioni al veleno quelle rilasciate dal presidente dei Club Valencia Sagreras in merito alla decisione di disputare il ritorno degli ottavi di Champions League a porte chiuse. Sarà dunque un Estadio de Mestalla vuoto a ospitare il disperato tentativo di rimonta dei murciélagos, ma la dirigenza non ci sta:

" Sia noi tifosi che i calciatori del Valencia siamo contrari a questa decisione del Governo. Per risolvere il problema abbiamo proposto da giorni tantissime opzioni, ma non c’è stato verso. "

La Spagna ha rasentato nella giornata del 9 marzo un raddoppio del numero di contagiati rispetto al giorno precedente, raggiungendo un picco provvisorio di 999 casi (fonte Bloomberg). Tuttavia, questi dati non sembrano impattare la filosofia sostenuta da Sagreras in materia:

" il calcio non c'entra. A Valencia ci sono già tantissimi italiani, bergamaschi venuti per la partita o italiani di altre regioni in vacanza, e il contagio è possibile quindi per la strada, in un ristorante, sull'autobus o sulla metro. Nessuno di noi crede che andare allo stadio stasera possa rappresentare un rischio maggiore per la nostra salute, perché ormai il Coronavirus può infettarti ovunque. In Italia quanto in Spagna, più precisamente nella nostra città. "

Secondo la dirigenza, il provvedimento comprometterà le chances di rimonta del club spagnolo:

" Se era già difficile rimontare un 1-4 con un Mestalla pieno, direi che adesso diventa quasi impossibile. "

Sarà dunque uno stadio silenzioso e asettico? Sagreras questo non lo vuole permettere, perciò il club ha organizzato un ritrovo in Avenida Suecia che seguirà il pulmann dei giocatori. Considerando il calore del tifo e il probabile ammassarsi di supporters al di fuori dello stadio e per le strade, pare una misura atta a sfidare il canone di austerità promosso dalle istituzioni ai tempi del Coronavirus.