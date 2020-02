Grandi proteste al Bernabéu di Madrid per quanto accaduto nell'andata degli ottavi di finale di Champions tra Real e Manchester City. Sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, è arrivato il pareggio di Gabriel Jesus che però si era smarcato grazie ad una spinta ai danni di Sergio Ramos. L'arbitro, l'italiano Daniele Orsato, non ha consultato la VAR e ha scelto di sua iniziativa di convalidare il gol. Poi il rigore per il fallo di Carvajal su Sterling e, infine, il rosso a Sergio Ramos nel finale (il 26° della sua carriera di calciatore).

E proprio per l'ultimo episodio, il Real Madrid ha deciso di presentare ricorso contro la squalifica del proprio capitano che salterà così il match di ritorno del prossimo 17 marzo (all'Etihad Stadium). Orsato, non avendo consultato la VAR per l'intervento di Sergio Ramos, rende possibile il ricorso in quanto il tutto si può valutare solo 'come giocata interpretativa'.

In caso di conferma della squalifica, per il secondo anno consecutivo Sergio Ramos salterà la gara di ritorno di un ottavo di finale. Aveva perso anche Real Madrid-Ajax della scorsa stagione, con i lancieri che eliminarono i Campioni in carica al Bernabéu.