Il Times non ha dubbi, Guardiola resterà al Manchester City anche senza Champions: niente Juve?

Pep Guardiola non abbandonerà il Manchester City. Il tecnico spagnolo avrebbe confermato a dirigenza e giocatori la sua fedeltà al progetto. Un progetto che al momento sembra evaporato a causa di un provvedimento Uefa che potrebbe significare un’ulteriore battuta d’arresto per una squadra che da tempo ha perso le tracce del Liverpool nella sua fuga solitaria in vetta, e che ora si vede negata delle speranze di un percorso europeo di spessore per i prossimi due anni. Tuttavia la sanzione non sembra impensierire Guardiola, determinato a rispettare il suo contratto in scadenza nel 30 giugno 2021, come riporta il Times.

Guardiola Manchester City - ImagoImago

Perché Pep è intenzionato a restare

Secondo il quotidiano britannico, una conferenza stampa in merito alla decisione dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern si terrà domani e il tecnico catalano confermerà questa sua intenzione già preannunciata al board del Manchester City e ai giocatori di voler rispettare il proprio contratto fino al 2021 nonostante la squalifica. A convincerlo a prendere questa decisione ci sarebbe anche la fiducia dell'ad Ferrian Soriano che avrebbe confidato a tecnico e giocatori di essere ottimista che il City abbia grandissime chance di vincere l'appello e giocare la Champions League 2020-2021.

Ma soprattutto a farlo propendere per questa scelta c'è la voglia di mostrare che i successi del club "non sono frutto dei soldi, ma del talento" come avrebbe già preannunciato ai propri giocatori nelle segrete stanze dello spogliatoio. Altro aspetto non trascurabile è la lealtà nei confronti di Ferran Soriano e Txiki Begiristain, dirigenti con cui ha lavorato nella sua precedente esperienza al Barcellona e a cui è legato da una profonda amicizia, con i quali ha avviato un progetto che non può essere abbandonato in corso d'opera. Guardiola, per la sua storia personale, non è un tecnico che abbandona la nave quando imbarca acqua e naviga in un mare tempestoso e il City non può permettersi di avere incertezze proprio in questa annata in cui la lotta per la Premier League è segnata e resta forte la voglia dei Citizen di conquistare la Champions League.

I tifosi bianconeri fremono, attendendo una notizia che smorzerebbe i loro sogni di vedere Pep sulla panchina di Torino. Ma a restare vigili sono tutti i club europei, ingolositi dai potenziali scenari legati ai giocatori in maglia citizen che, secondo quanto riportano alcuni avvocati sportivi, potrebbero far pressione alla dirigenza per svincolarsi, forse a costo zero. Uno di questi giocatori potrebbe essere il Kun Agüero, che aveva promesso di rimanere al City fino alla tanto sperata vittoria della Coppa dalle Grandi Orecchie; ora questo obiettivo sembra sfumato, l’argentino avrebbe 34 anni quando l’esclusione dalle coppe europee scadrebbe.