Brutte notizie per il Bayern Monaco. Lo 0-3 col Chelsea lascia qualche scoria visto l'infortunio di Robert Lewandowski che ha accusato la micro frattura della tibia all'altezza dell'articolazione del ginocchio sinistro. L'attaccante polacco non si dovrà operare, ma sarà costretto a stare fermo per circa 4 settimane: 10 giorni di immobilizzazione della gamba, più il tempo per la riabilitazione.

Proprio nella gara contro il Chelsea, Lewandowski ha piazzato il gol del 3-0 raggiungendo quota 11 reti in 7 presenze in Champions League. Il polacco, infatti, è il capocannoniere della competizione davanti ad Haaland (10 reti con Red Bull Salisburgo e Borussia Dortmund).

Lewandowski rientrerà quindi a fine marzo, saltando il ritorno degli ottavi di Champions all'Allianz Arena oltre alle gare di campionato contro Hoffenheim, Augsburg e Union Berlino e i quarti di finale di Coppa di Germania contro lo Schalke 04. Dovrebbe essere a disposizione per la gara contro il Borussia Dortmund del 4 aprile, e pronto per l'andata dell'eventuale quarto di finale che si disputerà il 7/8 aprile.