Insigne a Edo De Laurentiis: "Noi andiamo a casa, dillo a tuo padre"

Spuntano nuove indiscrezioni, dopo quelle della nottata diffuse da Sky, a proposito del caos che regna al Napoli. Stavolta è La Repubblica a portare alla luce i nuovi retroscena, e sarebbero piuttosto pesanti.

Sembra infatti che lo spogliatoio non si sia fatto problemi ad affrontare a brutto muso la dirigenza dopo il pareggio con il Salisburgo.

L'antefatto: il ritiro e la discordia

Aurelio De Laurentiis, nella giornata di martedì, aveva comunicato tramire Radio Kiss Kiss che aveva deciso di mandare la squadra in ritiro. Stuzzicati in conferenza stampa prima della partita, Carlo Ancelotti e Kostas Manolas si erano espressi su questa sorta di punizione: il tecnico aveva apertamente detto di non essere d'accordo, mentre il giocatore aveva preferito non commentare le scelte della società. Il post partita si è trasformato in ammutinamento, con Ancelotti che non si è presentato in conferenza stampa ed è andato in ritiro, dove si è però ritrovato da solo, perché i giocatori nel frattempo erano tornati ognuno a casa propria, senza l'autorizzazione del club.

"Noi torniamo a casa, dillo a tuo padre"

Ed ecco che qui interviene l'indiscrezione di Repubblica: stando a quanto riporta il quotidiano: Lorenzo Insigne avrebbe affrontato nello spogliatoio Edo De Laurentiis, figlio del padron (già andato via) e gli avrebbe apertamente detto:

" Noi torniamo a casa nostra, dillo pure a tuo padre "

Aspettiamo quindi di conoscere quali saranno le conseguenze di tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore, perché è difficile che una situazione del genere possa essere assecondata e insabbiata.