Insigne: "Napoli, è un periodo un po' così ma siamo uniti grazie al mister", ma Ancelotti non parla

Piccolo giallo al San Paolo. Nonostante il Napoli sia ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, la società ha deciso di non mandare né Carlo Ancelotti né Fernando Llorente (l’uomo scelto con Sky) alle telecamere per le consuete interviste post partita. Anzi, Ancelotti - sempre per volere della società - non si è presentato nemmeno in conferenza stampa, fatto un po’ insolito considerando che tutti gli allenatori sono obbligati a parlare ‘vincolati’ dai protocolli UEFA. Cosa è successo negli spogliatoi?

L'unico a parlare è stato Lorenzo Insigne che è stato subito fermato dal bordocampista di Sky al fischio finale...

Lorenzo INSIGNE

" È un periodo un po' così, ma dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Sappiamo di dover dare continuità, non possiamo fare una partita buona e una sottotono come a Roma. Dobbiamo giocare come stasera, prima o poi la fortuna girerà a nostro favore. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Siamo un po' amareggiati perché facciamo grandi prestazioni e non riusciamo a segnare, come con l'Atalanta. Bisogna essere più cattivi sotto porta. Oggi è andata meglio? Stasera ho visto una risposta di gruppo, anche di chi era in tribuna e in panchina. Siamo stati un gruppo molto unito, questo è merito del mister che ci fa stare tranquilli e non ci mette pressione. Non siamo in un buon momento, ma dobbiamo reagire e andare avanti. Se pensiamo in negativo va solo a nostro discapito, dobbiamo solo continuare a seguire il mister che ci sta dando tanto e dobbiamo ricambiare la sua fiducia "