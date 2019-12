Esattamente come un anno fa, l'Inter spreca all'ultima giornata in casa la chance di qualificarsi agli ottavi di Champions e retrocede in Europa League. Dodici mesi fa era stato fatale l'1-1 col PSV Eindhoven, stavolta a fare male è la sconfitta per 2-1 contro un Barcellona sbarcato a Milano senza motivazioni di classifica e con una formazione sperimentale. Penalizzata dalle assenze a metà campo, la squadra di Conte mette in campo l'anima, esce dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi ma non basta: la contemporanea vittoria per 2-1 del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga condanna i nerazzurri che chiudono il Girone F al terzo posto. A passare il turno, insieme al Barça, sono i gialloneri di Favre.

Il tabellino

Inter-Barcellona 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio (75' Politano), Vecino, Brozovic, Borja Valero (77' Esposito), Biraghi (69' Lazaro); Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.

Barcellona (3-5-2): Neto; Todibo, Lenglet, Umtiti; Wagué, A. Vidal, Rakitic (63' De Jong), Alena, Junior Firpo; Carles Perez (85' Fati), Griezmann (62' Suarez). All.: Valverde.

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda).

Gol: 23' Perez (B), 44' Lukaku (I), 86' Fati (B).

Assist: Lautaro Martinez (I, 1-1), Suarez (B, 1-2).

Ammoniti: Borja Valero, De Vrij, Godin (I), Lenglet, Junior Firpo (B).

Note - Recupero 2'+4'.

La cronaca in 12 momenti chiave

9' HANDANOVIC! Grande intervento del portiere sloveno dell'Inter che respinge un sinistro a incrociare di Perez da posizione defilata, poi Skriniar anticipa Griezmann che si stava avventando sulla ribattuta.

10' INTER A UN PASSO DALL'1-0! Vecino allarga per Lukaku, che evita Umtiti con un dribbling secco a rientrare e poi calcia col sinistro da due passi. Pallone alto sopra la traversa.

19' GRAN PARATA DI NETO! Lautaro beffa Umtiti e vola sulla destra: tocco a centro area per Lukaku, sponda per Biraghi e siluro di sinistro dell'esterno dell'Inter respinto con i pugni da Neto. Nerazzurri ancora vicini al gol.

23' GOL DEL BARCELLONA! PEREZ! Palla filtrante di Griezmann dalla destra, Godin in area anticipa Vidal ma il suo tocco favorisce Perez che col sinistro fulmina Handanovic da due passi. Clamoroso a San Siro, Barcellona in vantaggio decisamente a sorpresa!

33' LENGLET SI DIVORA IL 2-0! Su un corner battuto dalla sinistra da Alena, Lenglet sfrutta un rimpallo e può calciare col sinistro da due passi: il suo diagonale finisce incredibilmente a lato. Che occasione per il Barça!

36' LAUTARO! Lancio in verticale di De Vrij e fantastico aggancio volante dell'argentino che spara col sinistro: ancora molto bravo Neto che si tuffa e mette in calcio d'angolo.

44' PAREGGIO DELL'INTER! LUKAKU! Lungo lancio di D'Ambrosio per Lautaro, che al limite difende il pallone dall'attacco di Todibo e lo tocca dietro per Lukaku: sinistro rasoterra del belga leggermente deviato da Umtiti e pallone che si insacca nell'angolino, niente da fare per Neto.

58' HANDANOVIC DICE NO A GRIEZMANN! Accelerazione improvvisa di Perez, che scarica sulla sinistra per Griezmann: diagonale secco e risposta di Handanovic che respinge in tuffo.

61' INCREDIBILE GOL SBAGLIATO DA LUKAKU! Il belga si libera in area, lascia rimbalzare il pallone e spara a botta sicura addosso a Neto. Clamorosa occasione da gol per l'Inter!

72' CHE NUMERO DI LAUTARO! Sombrero dell'argentino su Lenglet e sinistro di controbalzo: pallone che esce di un soffio, forse Neto non ci sarebbe arrivato.

82' COSA SPRECA IL BARCELLONA! Contropiede a campo aperto di De Jong che scarica a sinistra per Perez: sinistro in diagonale e palla che non centra lo specchio. A centro area si dispera Suarez che era tutto solo.

86' GOL DEL BARCELLONA! ANSU FATI! L'attaccante chiede e ottiene l'uno-due al limite da Suarez: destro rasoterra e palla nell'angolino basso, palo e gol. Handanovic si tuffa ma non ci arriva. Assist di Suarez. Si fa durissima ora per l'Inter.

Il migliore

Lautaro MARTINEZ - Partita straordinaria dell'argentino che fa reparto da solo: calcia in porta, conquista punizioni sulla trequarti e - soprattutto - confeziona una sponda da favola per il gol di Lukaku. Nella ripresa sfiora il gol da antologia con un sinistro in controbalzo. Il migliore dell'Inter per distacco.

Il peggiore

Clement LENGLET - Schierato un po' a sorpresa in una difesa a 3, è molle dietro e disastroso davanti: clamoroso il gol sbagliato sullo 0-1 con un sinistraccio dal limite dell'area piccola.