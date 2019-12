Inter-Barcellona in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte

Barcellona (4-3-3): Neto; Wagué, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo; A.Vidal, Rakitić, Aleñá; Carles Pérez, Suárez, Ansu Fati. All. Ernesto Valverde

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi)

Probabili formazioni e statistiche

Video - Conte: "Ho sentito dei brusii: chiedo al pubblico invece di aiutare la squadra" 02:00

Inter-Barcellona: dove vederla in tv

Napoli-Genk sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e in chiaro su Canale 5. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go.

Approfondimenti e dichiarazioni

L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Inter-Barcellona: Messi verso la panchina, Valverde vara un turnover massiccio

Lautaro-Lukaku come Higuain-Dybala: gli opposti che si attraggono alla conquista dell’Europa

Conte: "I fischi di San Siro? Non aiutano l'Inter, i tifosi devono supportarci"

Il Barça blinda Ansu Fati: rinnovo e 400 milioni di clausola al primo contratto da professionista

Ansu Fati, il 16enne che sta battendo tutti i record: il Barça non ha bisogno di Neymar

Video - Conte: "Lukaku e Lautaro sono più calati nella mia idea di calcio, sono più forti di 4 mesi fa " 02:12

Inter-Barcellona: informazioni

6a giornata | Gruppo F | Fase a gironi Champions League 2019/20 - Tutte le news

Data, orario e luogo: martedì 10 dicembre, ore 21:00 | stadio Meazza di Milano