Un pericolo in meno sulla strada che può portare l’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Leo Messi non scenderà in campo domani sera a San Siro, nell’ultima sfida del gruppo F di Champions League. Ernesto Valverde, tecnico del Barça già certo del primato nel girone e della testa di serie, non lo ha inserito nella lista dei 20 convocati che voleranno al Meazza, scegliendo di preservarlo in vista dei prossimi delicati impegni di campionato che vedranno i blaugrana incrociare la Real Sociedad e fra otto giorni il Clasico contro il Real Madrid. Assenti dall’elenco anche altri due titolarissimi come Gerard Piqué e Sergi Roberto oltre agli infortunati Dembelé, Jordi Alba, Arthur e Semedo.

Ansu Fati c’è, nel listone presenti altri 5 giovanissimi

Chi ha smaltito i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare l’impegno di sabato contro il Maiorca, è il 17enne Ansu Fati che ha ricevuto il placet dello staff medico e quasi certamente sarà in campo dal primo minuto al Meazza. Il golden boy guineense naturalizzato spagnolo non sarà l’unico giovane scelto da Valverde che ha convocato altri 5 elementi di spicco delle giovanili come Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ronald Araujo e Dani Morer.

L’elenco dei convocati del Barcellona

Portieri: Neto, ter Stegen, Iñaki Peña

Difensori: Wague, Lenglet, Umtiti, Todibo, Ronald Arujo, Dani Morer, Junior Firpo

Centrocampisti: Busquets, de Jong, Vidal, Rakitic, Aleñá, Riqui Puig

Attaccanti: Suarez, Griezmann, Ansu Fati, Carles Perez