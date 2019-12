Inter-Barcellona: Messi verso la panchina, Valverde vara un turnover massiccio

Barcellona (4-3-3): Neto; Wague, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo; Aleñá, Vidal, Rakitic; Carlos Perez, Suarez, Ansu Fati

Questa potrebbe essere la formazione che martedì sera mister Ernesto Valverde disporrà in campo per affrontare un’Inter alla disperata ricerca della vittoria che le consentirebbe di accedere agli ottavi di finale di Champions League. Del resto il tecnico blaugrana è stato sin troppo chiaro nella conferenza stampa di sabato:

" Martedì possiamo fare dei cambi anche a prescindere dal fatto che vogliamo vincere. Siamo molto concentrati sul campionato, ci mancano tre partite prima di Natale e arriveranno settimane dure "

Appare dunque sempre più probabile l’assenza di Leo Messi dall’undici titolare anti-Inter: questione di priorità... E il Barça come ben sappiamo il pass per la fase a eliminazione diretta (con tanto di certezza del primo posto) l'ha già staccato. Spazio dunque alle seconde (e in alcun caso terze) linee: come si comporteranno contro un'Inter in ogni caso incerottata?