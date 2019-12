Inter-Barcellona: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte

Barcellona (4-3-3): Neto; Wagué, Lenglet, Umtiti, Junior Firpo; A.Vidal, Rakitić, Aleñá; Carles Pérez, Suárez, Ansu Fati. All. Ernesto Valverde

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi)

Statistiche OPTA

Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Inter (5 vittorie e 4 pareggi nel parziale), con i nerazzurri che vinsero per 3-1 nell’andata della semifinale di Champions nel 2010. Risultato che fu conservato dall’Inter al ritorno (ko al Camp Nou per 1-0), con i nerazzurri che conquistarono il pass per la finale di Madrid.

L’Inter non ha mai perso in casa contro avversarie spagnole in Champions League/Coppa dei Campioni, con un bilancio di 6 vittorie e 6 pareggi. È record da questo punto di vista, perché l’Inter è la squadra che ha giocato più partite contro spagnole senza perdere (12) nella storia della competizione.

Una vittoria dell’Inter (con qualsiasi risultato) assicurerà ai nerazzurri la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per la 9a volta nelle ultime 10 partecipazioni: l’ultima volta che l’Inter non trovò l’accesso al turno successo capitò proprio nella passata stagione, quando si piazzò 2a nel girone alle spalle di Barcellona e Tottenham. Il Barcellona, che è già sicuro di essere primo nel girone per la 13a volta consecutiva, può centrare la seconda vittoria consecutiva fuori casa in Champions League. Non succede dall’aprile del 2015.

Video - Conte: "Se non ci fosse l'Inter avreste chiuso quaderni e libri, avreste già assegnato lo Scudetto" 01:55

Il Barça, inoltre, ha perso solo una delle ultime 33 partite disputate nella fase a gironi di Champions League (il 3-1 contro il Manchester City nel novembre 2016). Nelle ultime 19 gare il Barcellona ha collezioanto 13 vittorie e 6 pareggi: solo il Real Madrid ha una serie più lunga senza perdere nella fase a gironi (30 risultati utili consecutivi tra il 2012 e il 2017).

Il Barça non ha segnato in due delle cinque gare disputate in questa fase a gironi di Champions: 0-0 a Dortmund e 0-0 in casa contro lo Slavia Praga. Non è mai successo che non riuscisse a segnare per tre volte durante la fase a gironi.

Luis Suarez ha già segnato due gol nel match d’andata contro l’Inter: solo contro la Roma (2015-2016) e PSG (2014-2015) ha segnato tre gol alla stessa squadra nella stessa edizione di Champions. Messi non ha segnato contro i nerazzurri nelle sue ultime 4 partite disputate, ma ha piazzato un assist per il gol di vittoria di Suarez all’andata. Lautaro Martinez ha segnato 5 gol in questa edizione di Champions League, segnando in tutte e quattro le ultime gare disputate: nessuno riuscito a segnare per cinque gare consecutive nella storia dell’Inter, solo Eto’o (4 partite di fila) c’è andato vicino nel 2010.