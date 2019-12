Quattro volte nell’undici titolare tra Liga e Champions League. Basterebbe questo dato per racchiudere la fase ormai crepuscolare di Arturo Vidal al Barcellona: persino Ivan Rakitic l’ha scalzato dalle gerarchie (e dalla considerazione) di mister Valverde, allenatore con cui – a dirla tutta – l’idillio non è mai scattato. Giuseppe Marotta e Antonio Conte, ça va sans dire, farebbero carte false per portare il centrocampista cileno alla Pinetina e lo scontro diretto in Champions League in questo senso fornisce il pretesto ideale per intavolare la trattativa col club catalano.

" Se penso a lui mi vengono in mente tante cose belle. È lui che mi ha aiutato a fare il salto di qualità e a diventare uno dei migliori. Nel calcio la cosa più importante è la fiducia, quando un tecnico del prestigio di Conte ti dà fiducia migliori molto (Arturo Vidal) "

" Vidal? Ho avuto il piacere di allenarlo quando ancora non era Vidal, veniva dal Leverkusen, ci ho lavorato tre anni, è un giocatore che mi ha sempre dato tutto (Antonio Conte) "

Le cifre di Vidal allenato da Conte

STAGIONI PRESENZE STAGIONALI GOL 2011/2012 35 7 2012/2013 45 15 2013/2014 46 18

Un feeling che nasce da molto lontano

Per l’esattezza nell’estate del 2011, quando sia il tecnico salentino che il centrocampista cileno sbarcarono a Vinovo. Non si può certo affermare che ai tempi Conte fosse un estimatore del cileno giunto dal Bayer Leverkusen, anzi, per la verità non è che lo conoscesse poi molto come giocatore. Eppure bastarono poche apparizioni perché scoccasse la scintilla, a tal punto che per includere Vidal nell’undici titolare della Juventus Conte passò dal tanto caro 4-2-4 al 4-3-3 con Marchisio e il cileno a fare da scudieri al regista illuminato Andrea Pirlo. Pian piano il 4-3-3 si trasformò nel definitivo 3-5-2 e… Bingo! Per caratteristiche tecniche e temperamentali, il “guerriero” assurse a una sorta di riverbero del proprio allenatore in campo aumentando progressivamente le sue medie realizzative e dominando in lungo e in largo nel settore nevralgico del campo.

" Se dovessi andare in guerra... porterei Conte con me! (Arturo Vidal) "

I successi di Vidal con Conte

3 x Campionato italiano (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014)

2 x Supercoppa italiana (2011, 2012)

Questo Vidal farebbe ancora la differenza?

Per l’Inter, nell’Inter di Conte… Senz’altro! Già, perché il Vidal visto a Barcellona è tutto fuorché un giocatore bollito dato che ogni qual volta è stato chiamato in causa da mister Ernesto Valverde ha saputo offrire il consueto contributo energetico e qualitativo (migliore in campo per il Barcellona, non a caso, nella doppia e nefasta sfida di semifinale di Champions League 2018/2019 contro il Liverpool). E poi quest’Inter convive ormai con una cronica carenza d’organico a centrocampo, soprattutto alla luce degli ultimi infortuni.

Non è finita qui: un elemento di comprovata esperienza e disinvoltura a giocare partite ai massimi livelli andrebbe a colmare un’evidente lacuna nel roster nerazzurro, forse l’unica. Il matrimonio s’ha dunque da fare per lanciare il definitivo assalto allo scudetto, a patto che l’Inter non conceda contestualmente al club blaugrana opzioni relative al cartellino del fuoriclasse Lautaro Martinez.

Arturo Vidal Pardo Raggi X

Data di nascita : 22 maggio 1987

: 22 maggio 1987 Ruolo : centrocampista centrale

: centrocampista centrale Valore di mercato (Transfermarkt): 15 milioni di euro

15 milioni di euro Valore attuale (Cies): 15-20 milioni di euro

15-20 milioni di euro Scadenza di contratto : 30 giugno 2021

: 30 giugno 2021 Ingaggio: 9 milioni di euro all'anno