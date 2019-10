Era una partita da vincere e l’Inter ha fatto il suo dovere riaprendo il girone di Champions League. Il successo sul Borussia Dortmund, il primo dei nerazzurri in Europa sotto la gestione Conte, è da squadra matura. Non poteva essere foriera di spettacolo la gara contro i gialloneri, considerata la posta in palio e l’atteggiamento molto prudente dei tedeschi. A volte servono testa e capacità di interpretare partite scorbutiche. In questo è sempre di più l’Inter di Antonio Conte, la cui impronta tattica si sposa alla perfezione con i risultati di questo avvio di stagione: otto vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Video - Conte: "Questa vittoria ci allunga la vita in Champions League" 01:36

De Vrij regista, soprattutto in assenza di Sensi

Se il Borussia aveva delle assenze, anche l’Inter ha dovuto sopperire ai forfait di Sanchez, D’Ambrosio e in particore Stefano Sensi, l’unico giocatore insostituibile di questa squadra. La differenza, anche nell’arco della stessa partita, si è notata in tutta la sua evidenza contro la Juventus. Conte, però, ha trovato l’antidoto. Per non sovraccaricare di responsabilità Brozovic, autore peraltro dell’assist per Candreva, le chiavi della regia sono state affidate a De Vrij. Come prima fonte del gioco nerazzurro, in un ruolo interpretato dal Bonucci bianconero in tante occasioni, l’ex Lazio ha recapitato passaggi lungimiranti ai compagni, tra cui il lancio per Lautaro Martinez sull'1-0. L'olandese ha disputato una grande prova senza mai perdere rigore e disciplina difensive. I colpi low cost a volte sono quelli più funzionali.

DE VRIJ vs Borussia Dortmund

Palloni toccati 109

1 assist

Passaggi 96

Passaggi riusciti 94%

Tackles 100% vinti

Palloni recuperati 9

Spazzate 5

Palloni intercettati 3

Occasioni da gol create 1

Barella cresce quando gli altri calano

Sono tante le note positive del centrocampo. Candreva è un uomo nuovo, rigenerato dalla cura Conte mentre il tandem Brozovic-Barella regala corsa e qualità. Il croato, autore del 100% di dribbling riusciti, si distingue ancora per i chilometri percorsi e il secondo di questa speciale classifica è proprio l’ex Cagliari. Due conferme, due pedine chiave per Antonio Conte con un’ulteriore nota di merito per l’azzurro: costante nella corsa, sempre lucido, quando gli altri calano alza ancora di più il ritmo. Barella emerge alla distanza.

Giocatore Chilometri percorsi Marcelo Brozovic 12.71 Nicolò Barella 12.53 Julian Brandt 11.80 Roberto Gagliardini 11.79 Antonio Candreva 11.03

Esposito ripaga la fiducia di Conte

Infine, merita una menzione l’impatto di Sebastiano Esposito. Aveva già esordito in Europa League contro l'Eintracht, in un’Inter slegata e vittima del caso Icardi. Oggi la situazione è ben diversa e l’azzurrino ha già ripagato la fiducia di chi gli ha chiesto di rinunciare al Mondiale Under 17. Una vetrina come la Champions pesa un po' di più rispetto a Italia-Isole Salomone. La personalità e l’abilità con cui difende palla in occasione del rigore procurato fa intuire come possa davvero avere qualcosa di diverso rispetto ai pari età.

Esposito diventa così il più giovane giocatore dell'Inter impiegato in Champions League a 17 anni e 113 giorni. In Coppa dei Campioni il primato è di Beppe Bergomi, nel 1981, a 17 anni e 72 giorni. Se Lautaro Martinez (rigore a parte) è il leader del reparto e Lukaku stecca (ma è presto per i giudizi), l'Inter ha trovato un altro possibile titolare.

" Esposito? Sarei stato un folle a mettere un ragazzo di 17 anni in una partita di Champions se non mi fossi fidato di lui. Lui sa che deve volare basso. È un giocatore molto importante, un titolare a tutti gli effetti. Mi dispiace di non averlo potuto mandare al Mondiale, qualcuno se ne sarà fatto una ragione [Antonio Conte] "