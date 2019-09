" Non è questo il nostro calcio, i ragazzi vanno lasciati tranquilli. Dobbiamo avere più personalità e crescere molto. Quando io parlo di percorso di crescita, io so che tipo di situazione c'è qui. Problema fisico per la doppia partita? Ma di che parliamo, parliamo di niente. Dovevamo correre più di loro ed essere più cattivi di loro. Non è che arrivo, tocco e diventano cigni. C'è da lavorare tanto, non abbiamo fatto vedere niente del nostro calcio. Noi ci alleniamo per un altro tipo di calcio. Sono step di crescita i nostri, tanti ragazzi devono crescere a questi livelli. Lukaku? Non c'è da parlare dei singoli. Oggi siamo stati tutti sotto il livello della sufficienza, io per primo. Anzi, io sono il più asino, da mettere dietro la lavagna. Palle lunghe? Noi non ci alleniamo a palle lunghe, non è così che giochiamo. Noi ci alleniamo a costruire, giochiamo di prima per eludere il loro pressing. Noi non giochiamo a palla lunga e pedalare. Io non propongo questo calcio. "

Così Antonio Conte ha analizzato il deludente pareggio di San Siro della sua Inter contro lo Slavia Praga: al solito non è certo un Conte "remissivo" quello che si presenta ai microfoni.

Milan Skriniar

"Lo Slavia era un avversario più difficile da affrontare rispetto agli altri tre incontri di campionato. Siamo stati un po' meno concentrati, se avessimo giocato come gli ultimi minuti avremmo potuto vincere. La prima partita è sempre la più importante ma ne abbiamo altre cinque: dobbiamo fare meglio, metterci più grinta e personalità, perché così non va bene". Così Milan Skriniar nel port-partita di Inter-Slavia Paraga, ai microfoni di Sky Sport. "È difficile dire cosa è mancato nello specifico, abbiamo fatto fatica a costruire ma dobbiamo parlare di questa partita ed essere chiari. Non vedo l’ora che arrivi il derby adesso, è sempre una partita diversa dalle altre e ci metteremo la testa giusta per vincerla", ha aggiunto.

Nicolò Barella

"Loro erano molto organizzati ma noi potevamo fare meglio. Non siamo riusciti a fare sempre quello che ci ha chiesto il mister, ora ci aspettano altre battaglie e dovremo fare il meglio possibile". Così Nicolò Barella si è espresso al termine del match di Champions League tra Inter e Slavia Praga sul sito del club. Barella prosegue: "Io sono tranquillo, cerco di fare bene, il gruppo mi accolto benissimo ed è normale avere un periodo di ambientamento quando si cambia squadra. Noi siamo l'Inter e nonostante questo pareggio ce la giocheremo con tutti e faremo il possibile per passare agli ottavi".