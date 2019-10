Sulla sponda nerazzurra del Naviglio la vigilia di Barça-Inter è monopolizzata dall'annuncio dell'assenza di Romelu Lukaku per un affaticamento muscolare. Al Camp Nou Conte dovrà fare a meno del trascinatore che tanto ha cercato quest'estate e che ha utilizzato in 7 uscite su 7 in avvio di stagione, facendolo partire solo una volta dalla panchina a Marassi contro la Samp.

L'infortunio del belga obbliga il tecnico nerazzurro a valutare tutte le possibili alternative in attacco. Proprio l'ultima gara ha mostrato un'ottima intesa tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, almeno fino all'espulsione per doppia ammonizione del cileno: rapidità e tecnica hanno costantemente messo in difficoltà i difensori blucerchiati. Un terminale offensivo con due punte "leggere" dovrebbe, quindi, essere la soluzione più calda per la supersfida di domani sera. L'ex United, fin qui impiegato solo 62 minuti in campionato, farebbe il suo esordio in Champions con la maglia nerazzurra proprio nello stadio che l'ha consacrato e ha ispirato i suoi 39 gol in 88 presenze "blaugrana".

La probabile formazione dell'Inter al Camp Nou: 3-5-2 con l'inedito tandem offensivo Sanchez-Lautaro Martinez

L'alternativa più "conservativa" sarebbe, invece quella del 3-4-2-1 con Lautaro (o Sanchez) unica punta a supporto di Politano e Sensi in posizione più avanzata. Una scelta che privilegerebbe una manovra "esterna", sfruttando velocità e dinamismo dei due azzurri ed evitando lo scontro fisico impari con due giganti come Piquè e Lenglet. Solo la magica notte di Barcellona, però, ci svelerà i piani del generale Conte.

Il 3-4-2-1 con l'innesto di Politano e D'Ambrosio in luogo di Candreva