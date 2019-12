Inter e Napoli a caccia degli ottavi per raggiungere la Juve: la situazione girone per girone

L’Italia sogna uno storico poker agli ottavi di finale: ovvero quattro squadre alla fase ad eliminazione diretta, un’impresa davvero proibitiva vedendo lo storico (mai successo) e la composizione dei gironi. La Juventus è già approdata agli ottavi (anche con il 1° posto), ora tocca ad Inter, Napoli e Atalanta raggiungere lo stesso traguardo. L’ultima volta che abbiamo mandato tre squadre agli ottavi, invece, risale alla stagione 2011-2012, quando passarono il turno Napoli, Inter e Milan.

Le qualificate agli ottavi di finale

PSG (1a girone A)

REAL MADRID (2a girone A)

BAYERN MONACO (1a girone B)

TOTTENHAM (2a girone B)

MANCHESTER CITY (1a girone C)

JUVENTUS (1a girone D)

BARCELLONA (1a girone F)

RB LIPSIA (1a girone G)

Sicure del primo posto nel girone

PSG

BAYERN MONACO

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

BARCELLONA

Gruppo A

Squadra Punti Differenza reti 1. PSG* 13 +10 2. Real Madrid* 8 +4 3. Club Brugge 3 -6 4. Galatasaray 2 -8

Con il pareggio del Santiago Bernabéu, il PSG si è assicurato il primo posto nel girone. Si gioca solo per il 'ripescaggio' in Europa League tra Brugge e Galatasaray.

Calendario

-6a giornata: Club Brugge-Real Madrid | PSG-Galatasary

Gruppo B

Squadra Punti Differenza reti 1. Bayern Monaco* 15 +17 2. Tottenham Hotspur* 10 +6 3. Stella Rossa 3 -16 4. Olympiacos 1 -7

Anche il Tottenham ha staccato il pass per gli ottavi e ora ha un Mourinho in più in 'squadra'. Il portoghese torna in Champions e vuole subito fare bene in casa del Bayern. Dall'altra parte Stella Rossa e Olympiacos si giocano l'Europa League.

Calendario

-6a giornata: Olympiacos-Stella Rossa | Bayern Monaco-Tottenham

Gruppo C

Squadra Punti Differenza reti 1. Manchester City* 11 +9 2. Shakhtar Donetsk 6 -2 3. Dinamo Zagabria 5 0 4. Atalanta 4 -7

Manchester City già qualificato con il primo posto, ma arbitro per l'eventuale passaggio del turno dell'Atalanta. I nerazzurri per passare dovranno vincere 'in casa' dello Shakhtar Donetsk e sperare che la Dinamo Zagabria non batta il City.

Calendario

-6a giornata: Dinamo Zagabria-Manchester City | Shakhtar Donetsk-Atalanta

Gruppo D

Squadra Punti Differenza reti 1. Juventus* 13 +6 2. Atlético Madrid 7 +1 3. Bayern Leverkusen 6 -2 4. Lokomotiv Mosca 3 -5

La Juventus non ha più nulla da dire in questo girone, con la squadra di Sarri già certa del passaggio del turno e del primo posto. Si gioca tutto tra Atlético Madrid e Bayer Leverkusen, con i colchoneros che ospiteranno al Wanda Metropolitano la Lokomotiv. Un pareggio potrebbe non bastare per gli spagnoli...

Calendario

-6a giornata: Bayer Leverkusen-Juventus | Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca

Gruppo E

Squadra Punti Differenza reti 1. Liverpool 10 +3 2. Napoli 9 +3 3. Red Bull Salisburgo 7 +5 4. Genk 1 -11

Ultimi 90 minuti per il Napoli a cui basta un pareggio per accedere agli ottavi di finale per la terza volta nella propria storia. In caso di vittoria, però, ci si giocherebbe anche il 1° posto se il Liverpool non dovesse vincere a Salisburgo. I Reds rischiano anche di uscire dalla competizione, da Campioni in carica, perdendo alla Red Bull Arena (se il Napoli conquista almeno un punto). 'Impresa' riuscita solo al Chelsea di Di Matteo che venne eliminato nella fase a gironi nella stagione 2012-2013.

Calendario

-6a giornata: Red Bull Salisburgo-Liverpool | Napoli-Genk

Gruppo F

Squadra Punti Differenza reti 1. Barcellona* 11 +4 2. Inter 7 +2 3. Borussia Dortmund 7 -1 4. Slavia Praga 2 -5

L'Inter ha il destino nelle proprie mani: in caso di successo sul Barcellona sarebbe certa la qualificazione agli ottavi di finale. In caso contrario, dovrebbe fare lo stesso risultato del Borussia Dortmund impegnato contro lo Slavia Praga. A parità di punti, infatti, passa l'Inter grazie ad una migliore differenza reti negli scontri diretti contro i tedeschi.

Calendario

-6a giornata: Inter-Barcellona | Borussia Dortmund-Slavia Praga

Gruppo G

Squadra Punti Differenza reti 1. RB Lipsia* 10 +2 2. Zenit San Pietroburgo 7 +1 3. Olympique Lione 7 +1 4. Benfica 3 -4

Lipsia già qualificato con qualsiasi scenario possibile, anche quello della classifica avulsa. C'è da capire, però, chi si prende la prima posizione nel girone con i tedeschi che vogliono fare punti a Lione. Tra Zenit e Lione, invece, sono avanti i russi grazie agli scontri diretti.

Calendario

-6a giornata: Olympique Lione-RB Lipsia | Benfica-Zenit San Pietroburgo

Gruppo H

Squadra Punti Differenza reti 1. Ajax 10 +7 2. Valencia 8 +1 3. Chelsea 8 +1 4. Lille 1 -9

Situazione di leggero vantaggio per l'Ajax che è a +2 su Valencia e Chelsea e con un pareggio sarebbe certo di andare agli ottavi. In caso di pari punti tra spagnoli e britannici, invece, passerebbe il Valencia grazie agli scontri diretti.

Calendario

-6a giornata: Ajax-Valencia | Chelsea-Lille