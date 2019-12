Inter, giù la maschera: al campionato la sentenza ma la società non deve lasciare Conte da solo

" Dispiace perché a volte anche quando metti il 200% non vieni ripagato. Gli uomini veri, però, quando cadono si rialzano. Da questo girone usciamo più forti perché capiamo dove dobbiamo migliorare "

Inter, il gennaio nero è quasi una costante

Le parole di Antonio Conte, lucido nell’analisi della sconfitta contro il Barcellona al Meazza, sintetizzano il salto mentale che l’Inter post Triplete non ha mai fatto. Da una sconfitta si può anche imparare, si possono capire gli errori per tramutarla in un percorso di crescita, in una tappa di un processo utile a non sbagliare più. Il discorso vale per ogni componente di un club: dalla società ai tifosi, dall’allenatore ai giocatori. L’Inter, maestra di autolesionismo, esaltandosi nelle vittorie e deprimendosi nelle sconfitte, dopo il 2010 ha invece tramutato ogni passo falso in un fallimento (almeno in termini di trofei vinti) a fine stagione. Esattamente un anno fa, il pareggio con il PSV lasciò all’Inter la retrocessione in Europa League ma soprattutto le macerie. Dal crollo in campionato al caso Icardi, l’annata finì con un quarto posto preso per i capelli, una Coppa Italia persa ai quarti e un’Europa League abbandonata agli ottavi.

INIZIO ANNO SOLARE RISULTATO ALLENATORE 2019 Inter-Sassuolo 0-0 Luciano Spalletti Torino-Inter 1-0 Inter-Bologna 0-1 2018 Fiorentina-Inter 1-1 Luciano Spalletti Inter-Roma 1-1 SPAL-Inter 1-1 2016 Empoli-Inter 0-1 Roberto Mancini Inter-Sassuolo 0-1 Atalanta-Inter 1-1 Inter-Carpi 1-1 Milan-Inter 3-0 2015 Juventus-Inter 1-1 Roberto Mancini Inter-Genoa 3-1 Empoli-Inter 0-0 Inter-Torino 0-1 Sassuolo-Inter 3-1

Crocevia Scudetto

Gennaio sarà il mese della verità per la formazione di Conte che dovrà cercare di non ricalcare le orme dei suoi predecessori. Lo scorso anno, dopo l’anomala (per noi italiani) pausa a inizio gennaio, Spalletti ottenne un solo punto contro il Sassuolo in un match a porte chiuse, seguito da due ko a Torino e con il Bologna a San Siro. Nel 2017-18, primo anno di gestione Spalletti, i nerazzurri incapparono in tre pareggi con Fiorentina, Roma e SPAL. Lasciando da parte l’annata de Boer-Vecchi-Pioli, anche il Mancini bis non regalò una sterzata in questo senso. A pochi mesi dal suo ritorno, il tecnico di Jesi aprì il 2015 con una solo vittoria (sul Genoa) in cinque partite, e il 2016 con un unico successo (a Empoli) sempre nell’arco di cinque gare.

Napoli-Inter: 6 gennaio

Inter-Atalanta: 11 gennaio

Inter-Cagliari: 14 gennaio (Coppa Italia)

Lecce-Inter: 19 gennaio

Inter-Cagliari: 26 gennaio

Video - Conte: "Abbiamo avuto occasioni importanti, ma se non la butti dentro diventa un problema" 01:54

Il mercato è una priorità: Conte aveva ragione, ora tocca alla società

L’Inter, attesa dalla trasferta di Firenze e dall’impegno con il Genoa prima di Natale, a gennaio 2020 se la vedrà con il Napoli al San Paolo, l’Atalanta al Meazza, il Cagliari in Coppa Italia, il Lecce al Via del Mare e ancora il Cagliari in campionato. Da qui passerà la corsa Scudetto dei nerazzurri che dovranno dimostrare di aver capito la lezione del passato. Nello stesso periodo toccherà alla società dare sostegno all’allenatore con qualche pedina all’altezza: un centrocampo con D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero e Biraghi non è da Champions League. Per arrivare a maggio e competere per il titolo bisogna allargare la rosa ad alternative di qualità a Sensi, Barella e tutte le vittime illustri degli infortuni. Conte avrà sbagliato i modi in questi mesi di uscite sopra le righe ai microfoni dei giornalisti, ma non la sostanza: l’Inter ha una rosa corta e spremere il massimo dai giocatori a disposizione non può bastare. Per detronizzare chi domina la Serie A da otto stagioni, potendo contare su alternative un po’ diverse dai vari Lazaro, Politano ed Esposito, occorre l’ultimo salto, il più difficile: nel mese degli aggiustamenti e dei contentini, serve uno sforzo economico vero per trasformare una squadra da primi quattro posti in un gruppo vincente.