Inter, il Dortmund tornerà al solito stile: "Alcacer pronto a fare la differenza, ma Reus..."

Quello dell’andata è stato un Borussia Dortmund irriconoscibile, un po’ per le assenze, un po’ per lo schieramento tattico proposto da Favre che ha optato per una difesa a 3 per giocare a specchio contro il 3-5-2 di Conte. La partita non è andato benissimo ai gialloneri, anzi, con l’Inter che ha vinto e convinto, rimettendo tutto in discussione per il discorso qualificazione.

Ma come giocherà questa volta il Borussia Dortmund? Abbiamo chiesto un parere al nostro collega della redazione tedesca di Eurosport, Tobias Hlusiak, che ci ha confermato che i gialloneri torneranno al loro solito stile per la partita di ritorno.

Il Dortmund giocherà ancora con la difesa a 3?

" Lucien Favre non ama discutere di cose tattiche prima delle partite, ma questa domanda gli è stata fatta proprio in conferenza stampa, la sua risposta però è stata un po' elusiva. Ha detto infatti che la difesa a tre era stata pensata solo per la gara di San Siro. Ha funzionato bene, fatta eccezione per Schulz, che ha lasciato in gioco Lautaro in occasione del primo gol dell'Inter. Ha detto: ‘Ho scelto questo tipo di modulo a Milano, ma in casa sarà una partita diversa. Ancora adesso non so che formazione schiererò’. Secondo noi però opterà per il classico 4-3-2-1 Borussia-style. [Tobias Hlusiak, Eurosport Germania] "

Video - Conte: "Dortmund ambiente caldo ed elettrico, ma mi aspetto che l'Inter giochi con personalità" 00:35

Com’è la situazione infortunati? Alcacer, Reus e gli altri...

" Alcacer può giocare. Ha avuto già qualche minuto a disposizione contro il Wolfsburg nello scorso weekend e potrebbe giocare dall'inizio. Per Reus è un discorso diverso. Favre ha detto che decideranno in giornata, ma visto che avranno bisogno di lui per il big match di sabato contro il Bayern Monaco in campionato, ci si può aspettare che parta dalla panchina. Le loro performance nei big match? Di solito Paco non fa differenze, segna contro tutti, Reus invece ha la tendenza a scomparire nelle partite importanti. Nell'ultima contro il Barcellona, ha sbagliato ogni singolo tiro, rigore compreso. [Tobias Hlusiak, Eurosport Germania] "