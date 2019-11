Inter in emergenza, ultima chiamata a Praga: serve la spinta di Conte, adesso più che mai

Un solo imperativo: vincere. Non conta come, non conta quanto. L'Inter che si appresta a scendere in campo a Praga sa di avere a disposizione un solo risultato per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, uno dei traguardi minimi stagionali: battere lo Slavia. Non sarà impresa semplice: la formazione ceca allenata da Jindrich Trpisovsky è un avversario che merita il massimo rispetto: ha messo in grandissima difficoltà i nerazzurri nel match d'andata terminato 1-1 a San Siro e ha imposto lo 0-0 al Barcellona al Camp Nou. Dal canto suo l'Inter deve fare i conti con assenze pesanti, soprattutto in mezzo al campo: mancheranno Sensi e Barella, oltre ad Asamoah sulla corsia di sinistra. Ecco quindi che, ancora una volta e mai come stavolta, l'arma in più dovrà essere lui: Antonio Conte. L'allenatore salentino, che in campionato sta già ottenendo il massimo da questo gruppo, è chiamato a tirare fuori dal cilindro un altro colpo dei suoi.

Così Conte dopo Dortmund

" A inizio stagione potevamo programmare molto meglio. Tramite il lavoro possiamo mettere in difficoltà chiunque. Però arriviamo poi alla sesta partita di un mini-ciclo e si verificano le stesse cose. Non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni, sono stati fatti errori importanti "

" A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo? Ai calciatori devo dire solo grazie, stanno dando l'anima "

Un destino beffardo

Parole pesanti come pietre quelle pronunciate dal tecnico interista dopo il rocambolesco ko per 3-2 contro il Borussia Dortmund, dominato per un tempo al Westfalenstadion e straripante nella ripresa. Parole che avrebbero potuto lasciare il segno e dalle quali invece l'Inter ha trovato nuova linfa per continuare a vincere, almeno in campionato. Destino beffardo, Conte si ritrova a giocarsi tutto proprio senza due dei migliori interpreti del suo modo di fare calcio: Sensi e Barella. E allora, come spesso gli è capitato in carriera (basti pensare alla sua prima Juventus dei tanti gregari o al mezzo miracolo compiuto con la Nazionale a Euro 2016) il tecnico interista dovrà tirare fuori il meglio da un gruppo che finora ha dimostrato di seguirlo in tutto e per tutto.

La notte dei gregari

Ci si aspetta tanto da Lukaku e Martinez, e non potrebbe essere altrimenti visti i loro numeri. Ma l'uomo simbolo dell'Inter che vola a Praga è Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, che il 12 gennaio compirà 35 anni, ha sorpreso per la sua capacità di mettersi a disposizione della squadra nel secondo tempo di Torino: contro lo Slavia potrebbe esserci il suo esordio stagionale da titolare, proprio nel match più importante. Borja, ma non solo: in preallarme ci sono Gagliardini e Politano, entrambi reduci da un infortunio, probabilmente ancora non al meglio ma chiamati a stringere i denti. Perché le notti senza appello sono fatte così: bisogna tirare fuori tutto, anche le energie che si pensa di non avere. Conte ha più volte dimostrato in passato di sapersi esaltare nelle difficoltà: forse non servirà una pazza Inter, certamente servirà un'Inter tosta e cinica al punto giusto. Vietato piangersi addosso, c'è una Champions da salvare e un tesoretto (anzi, un tesorone) da 30 milioni da portare a casa. Per riparlarne a febbraio, con un mercato in mezzo che - chissà - potrebbe portare ad Appiano Gentile altri rinforzi di qualità.