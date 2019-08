Inter: le possibili avversarie nei gironi di Champions League

Alle 18:00 di giovedì 29 agosto andrà in scena a Montecarlo l’attesissimo appuntamento che dà il via alla Champions League 2019-20. L'Inter è stata inserita in terza fascia ed eviterà le squadre della propria nazionalità: Juventus, Napoli e Atalanta per il regolamento UEFA, ma pescherà sicuramente qualche avversario dalla prima e della seconda fascia. Troppo chiedere Zenit San Pietroburgo e Benfica? Ecco tutte le possibili avversarie.

Segui il sorteggio dei gironi di Champions League LIVE su Eurosport 1 e in Live-Streaming su Eurosport.com: appuntamento alle 18:00 di giovedì 29 agosto.

Teste di serie

Avversari sicuramente ostici per l'Inter che, in ogni caso, se la dovrà vedere contro una big essendo stata inserita in terza fascia. A meno che non ci sia la fortuna di beccare lo Zenit...

SQUADRA VALORE Liverpool ***** Chelsea *** Barcellona ***** Manchester City ***** Bayern Monaco **** PSG **** Zenit San Pietroburgo *

Seconda fascia

Fascia di assoluto valore, considerando la presenza di squadre come Borussia Dortmund, Tottenham (già affrontata lo scorso anno) e le due di Madrid.

SQUADRA VALORE Real Madrid ***** Atletico Madrid ***** Borussia Dortmund **** Shakhtar Donetsk *** Tottenham **** Benfica ** Ajax ****

Quarta fascia

Tutto dipenderà anche da chi riuscirai a pescare dalla quarta fascia, anche se l'Inter non fu fortunatissima la passata stagione con la presenza del PSV.

SQUADRA VALORE Lille ** Galatasaray ** RB Lipsia ** Stella Rossa ** Genk * Lokomotiv Mosca * Slavia Praga **

