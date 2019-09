Il pareggio agguantato in extremis da Nicolò Barella ha salvato parzialmente il risultato contro lo Slavia Praga ma non il morale all'interno dello spogliatoio dell'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport", infatti, al termine della prima gara stagionale di Champions League sarebbe scoppiato un battibecco acceso tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, sintomo della forte insoddisfazione generale per una partita attesa a terminare in maniera molto differente e delle difficoltà che sta attraversando l'ex-attaccante del Manchester United nelle sue prime settimane in Italia con la maglia nerazzurra.

Mal di schiena e una brutta partita: Lukaku è da ritrovare

Protagonista di una partita incolore, con un solo tiro in porta, pochissime progressioni delle sue e tante sponde mai realmente efficaci, Lukaku avrebbe parlato alla squadra in spogliatoio nel dopo-gara, invitando i compagni ad adottare un atteggiamento più aggressivo e offensivo, così da aumentare, di riflesso, anche la sua efficacia. Brozovic, però, avrebbe interpretato le parole di Lukaku malamente, prendendole sul personale, tanto che, scrive la "Gazzetta dello Sport", sarebbe scoppiata una discussione accesa tra i due, con parole grosse e un contatto sfiorato, evitato soltanto dall'intervento dei compagni.

Romelu Lukaku ha toccato pochi palloni ma si è spesso lamentato con la squadra durante la partita con lo Slavia Praga.Getty Images

La condizione di Lukaku, in questo momento, è ben lontana dall'ottimale: l'attaccante belga soffre di mal di schiena e contro lo Slavia Praga è sceso in campo sotto antidolorifico, ma è evidente come, finora, abbia inciso e reso in maniera minore di quanto si aspettavano Antonio Conte e tutta l'Inter. Dopo essersi sbloccato all'esordio col tap-in del momentaneo 3-0 contro il Lecce e aver realizzato il rigore decisivo nella trasferta vinta a Cagliari, Lukaku è andato a secco nelle ultime due partite, offrendo una prestazione decisamente insufficiente in Champions League, un campanello d'allarme in vista del derby di sabato sera.

Milan-Inter sabato sera: ecco cosa può cambiare

Analizzando quanto visto nelle ultime uscite, Conte starebbe pensando a modificare la formazione titolare per l'appuntamento di sabato sera contro i rossoneri: in una sorta di 3-4-2-1 più fantasioso, alle spalle di Lukaku, comunque inamovibile, potrebbe giocare dal primo minuto Matteo Politano, già titolare contro l'Udinese e capace di dare una ventata di freschezza subentrando dalla panchina contro lo Slavia Praga. Con Lautaro Martinez sacrificato, Stefano Sensi occuperebbe l'altro slot sulla trequarti mentre Barella, reduce dal gol contro la formazione ceca, sarebbe in ballottaggio con Vecino sulla mediana. Con Antonio Candreva probabilmente costretto ai box, Danilo D'Ambrosio prenderebbe la fascia destra, mentre Godin-Skriniar-De Vrij formerebbero la linea difensiva a tre.