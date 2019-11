Ancora cori razzisti contro Romelu Lukaku, stavolta in Champions League. È lo stesso attaccante belga dell'Inter a denunciare l'episodio (anzi, gli episodi) in un'intervista post partita concessa a Esporte Interativo dopo il successo per 3-1 contro lo Slavia Praga. Episodi che, a quanto si apprende, non avranno alcun tipo di ripercussione sul club ceco: gli arbitri e il delegato dell'Uefa, infatti, non si sarebbero accorti di nulla.

" Durante la partita mi è successo due volte e non va bene che accada. Siamo nel 2019, ci sono molti giocatori di diverse Nazionalità nelle squadre e quando allo stadio vanno persone che per me si comportano in modo sbagliato, portano un esempio negativo per i bambini. Spero che l'Uefa faccia qualcosa. Tutto lo stadio si è comportato così dopo il primo gol di Lautaro e questo non è un bene "

L'esultanza polemica a Praga

In occasione del gol del possibile 2-0, poi cancellato dal VAR che ha concesso un calcio di rigore allo Slavia, Lukaku aveva esultato portandosi le mani alle orecchie. Un'esultanza che, alla luce delle parole del belga, hanno il significato di una plateale protesta nei confronti del comportamento dei tifosi della squadra ceca.

Il precedente di Cagliari

Da quando è approdato in Italia, purtroppo, Lukaku è già stato vittima di un caso analogo che aveva suscitato grande clamore mediatico. Alla seconda giornata di Serie A, nella trasferta di Cagliari alla Sardegna Arena, l'ex attaccante del Manchester United era insorto per alcuni cori e buu razzisti nei suoi confronti e provenienti dal settore dello stadio occupato dai tifosi rossoblù.