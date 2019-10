Il Borussia Dortmund sarà privo degli attaccanti Marco Reus e Paco Alcacer nella partita contro l'Inter in programma mercoledì sera a Milano, valida per la fase a gironi della Champions League. I gialloneri recuperano il giovane prodigio Jadon Sancho, escluso sabato scorso in campionato per motivi disciplinari dopo essere tornato tardi dagli impegni con l'Inghilterra. Il portiere Roman Bürki, sofferente a un ginocchio, è volato in Italia con la squadra ma la sua presenza contro i nerazzurri resta ancora incerta.

Il Borussia non ha specificato il motivo dell'assenza di Reus, ma il trentenne capitano, che ha segnato cinque gol in Bundesliga in questa stagione, avrebbe accusato uno stato influenzale dopo la partita vinta sabato contro il Mönchengladbach proprio grazie a un suo gol. Per quanto riguarda Alcacer, invece, l'attaccante spagnolo è fermo dallo scorso 28 settembre a causa di un problema muscolare a un polpaccio.