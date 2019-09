Napoli-Liverpool in Diretta Tv e Live Streaming

Napoli-Liverpool: le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente. All. Carlo Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp.

Napoli-Liverpool: dove vederla in tv

Napoli-Liverpool sarà trasmessa in diretta in chiaro da Canale 5. Il prepartita sarà disponibile su Mediaset Canale 20 dalle ore dalle ore 19.45. Napoli-Liverpool sarà disponibile anche per tutti gli abbonati Sky. Il Live-Streaming sarà disponibile gratuitamente sul sito di Sportmediaset e per gli abbondati Sky sulla piattaforma Sky Go.

Napoli-Liverpool: informazioni

1a giornata | Gruppo E | Fase a gironi Champions League 2019/20

Data, orario e luogo: martedì 17 settembre, ore 21:00 | Stadio San Paolo, Napoli.