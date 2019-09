Dopo le 3 vittorie in campionato contro Lecce, Cagliari e Udinese e il primo posto solitario in campionato, per il debutto in Champions League dell'Inter di Antonio Conte c'erano grandi aspettative. San Siro pieno, entusiasmo alle stelle e sulla carta l'avversario più comodo del girone, quello Slavia Praga definito da tutti come una delle squadre più abbordabili dell'intero lotto delle 32 partecipanti. Il campo, però, ha raccontato una storia molto diversa e inattesa: la partita contro la sorprendente formazione ceca, finita con un 1-1 riacciuffato in extremis, si può considerare la prima stecca dell'allenatore salentino. Anche in relazione al valore dell'avversario è stata l'Inter la vera delusione della prima giornata di Champions.

Approccio sbagliato e limiti mentali

Contro lo Slavia Praga si è vista un'Inter incerta, poco convinta e poco convincente. Un brusco passo indietro rispetto a quanto visto in campionato soprattutto a livello di mentalità. Sono tanti i giocatori chiave che non hanno risposto presente all'appello. Due nomi su tutti: Brozovic e Lukaku. Il centrocampista croato è apparso lento, persino svogliato. L'attaccante belga si è fatto notare più per le lamentele per i pochi palloni giocabili che per le sue stoccate in area di rigore. Trarre conclusioni dopo il primo mezzo passo falso è affrettato, ma il sentimento di delusione si tocca con mano e ad Appiano Gentile tornano improvvisamente vecchi fantasmi che sembravano scacciati: i limiti di tenuta caratteriale erano emersi la scorsa stagione con preoccupante regolarità e in casa Inter ci si augurava fossero ormai un lontano ricordo. Eppure l'Inter di Conte è inciampata proprio sotto questo aspetto.

Romelu LukakuGetty Images

Anche Conte ci ha messo del suo

Limiti caratteriali, ma non solo. Anche la gestione della partita da parte di Antonio Conte non è stata del tutto convincente. Dopo il vantaggio dello Slavia Praga la squadra è andata in confusione e si è letteralmente consegnata all'avversario. Sarebbe servito uno scossone per cambiare la partita e far saltare il banco. Conte, invece, non si è schiodato dal 3-5-2 inserendo Lazaro al posto di Candreva e Barella-Politano al posto di Brozovic-Lautaro. Un giocatore dalle caratteristiche di Sanchez, rimasto seduto in panchina, avrebbe fatto molto comodo anche solo per mettere più pressione a un avversario che, col passare dei minuti, ha fatto vedere di avere il braccino.

Antonio ConteGetty Images

Le note positive: Sensi, Barella e Politano

La prima in Champions lascia in eredità anche qualche nota positiva. In primis l'ennesima ottima prova di Stefano Sensi, che nei minuti finali ha preso per mano la squadra: sua la punizione da cui ha avuto origine l'azione del pareggio, suo lo splendido cross per l'incornata di Lukaku vanificata da una grande parata di Kolar e da un offside che avrebbe comunque reso vano il gol. Ottimo anche l'impatto sulla partita di Barella (riscattatosi dopo la scialba prova contro l'Udinese) e di un vivacissimo Politano. Infine una nota per chi vede il bicchiere mezzo pieno: per come si era messa la partita, l'1-1 contro lo Slavia Praga può essere considerato un punto guadagnato.

E sabato c'è il derby...

In questo contesto l'Inter si avvicina al derby di sabato con qualche certezza in meno sia dal punto di vista tecnico che psicologico, anche se di fronte avrà un Milan che non scoppia certo di salute e che nei primi impegni in campionato ha dimostrato di essere ancora alla ricerca di una fisionomia di gioco. Conte è chiamato a svolgere un doppio lavoro nei giorni che lo separano dalla sua prima stracittadina milanese: dovrà essere bravo a ridare certezze alla squadra e a ricaricare le pile dopo una frenata inattesa. Una frenata che, conoscendo il tecnico salentino, potrebbe tuttavia servire a dare nuovi stimoli alla squadra proprio in vista del primo, vero test stagionale.