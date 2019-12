Joao Felix-Felipe e l'Atletico centra il pass per gli ottavi: 2-0 alla Lokomotiv

Non un bellissimo Atlético Madrid, ma la Lokomotiv non supera la propria metà campo e lascia semaforo verde ai colchoneros. Trippier sbaglia un rigore, a Morata viene annullato un gol, ma ci pensano João Félix (su rigore) e Felipe a regalare tre punti decisivi per il passaggio del turno. A Madrid non sono ancora soddisfatti considerando la stagione fatta finora dall’Atlético, ma la certezza di essere per un altro anno agli ottavi mitiga un po’ la situazione.

Tabellino

Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca 2-0

Atalanta (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Á.Correa (68’ Héctor Herrera), Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke (73’ Lemar); Morata, João Félix (81’ Marcos Llorente). All. Diego Simeone

Lokomotiv Mosca (5-4-1): Kochenkov; Idowu, Kverkvelia, Höwedes, Ćorluka (69’ Magkeev), Rybus; Murilo, Zhemaletdinov, Krychowiak, Aleksey Miranchuk; Éder (75’ Smolov). All. Yury Semin

Marcatori: 17’ rig. João Félix (A), 54’ Felipe (A)

Arbitro: Viktor Kassai (Ungheria)

Ammoniti: 40’ Murilo, 42’ Krychowiak, 68’ Á.Correa

Espulsi: nessuno

Cronaca in 4 momenti chiave

2’ RIGORE SBAGLIATO DA TRIPPIER - Neanche 45 secondi e viene assegnato un calcio di rigore in favore dei padroni di casa, per l’uscita maldestra di Kochenkov su João Félix. Dal dischetto Trippier, ma l’ex Tottenham si fa parare la conclusione da Kochenkov che si trovava, però, con entrambi i piedi staccati dalla linea di porta (non visto da Kassai e dalla VAR).

17’ GOL DI JOAO FELIX SU RIGORE - Altro rigore, questa volta per il tocco di braccio di Zhemaletdinov. Sembra più spalla che braccio, ma per Kassai è penalty dopo aver visto le immagini alla VAR (resta il dubbio). Questa volta batte João Félix, che supera Kochenkov.

Joao Félix en el Atlético-LokomotivGetty Images

25’ GOL ANNULLATO A MORATA - Arriva subito il raddoppio dell’Atlético con la rete di Morata, servito da Correa, ma il gol viene annullato per la posizione di offside dell’ex Juventus. Questa volta prendono la decisione giusta alla VAR.

54’ GOL FELIPE - Arriva il raddoppio dei colchoneros con la girata di Felipe da dentro l’area sull’assist di Koke.

Il Tweet

Finalmente l'Atlético ce l'ha fatta...

Il migliore

JOÃO FÉLIX - Avevano chiesto al portoghese di prendere in mano la squadra e l’ex Benfica l’ha fatto. Si guadagna il primo rigore, batte il secondo e segna. Questa vittoria è tutta sua.

Il peggiore

Grzegorz KRYCHOWIAK - Difficile trovare un colpevole nella Lokomotiv, in cui hanno sfigurato praticamente tutti. Forse Krychowiak è quello che ha fatto meno bene, considerando i suoi mezzi e la sua esperienza. Non ha fatto filtro e non ha mai dato una palla interessante in avanti.