Sarri: "CR7 in crescita, ma non so se abbiamo risolto. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare"

Di Eurosport 14 minuti faAggiornato 12 minuti fa 0

0

Il tecnico della Juventus alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid: "Higuain, Dybala e Cristiano insieme? Difficile". E abbozza la polemica con la stampa: "Prima non dovevo imporre il mio calcio, ora sono matto se cerco di adattarmi" Archiviata la rimonta di Bergamo, per la Juve di Sarri è già tempo di pensare alla Champions League. Domani sera allo Stadium sbarca la banda del Cholo Simeone. In caso di vittoria, o di pareggio per 0-0 o 1-1, con l’Atletico Madrid la Vecchia Signora strapperà la qualificazione agli ottavi da prima del girone con una gara di anticipo. Il tecnico toscano ha parlato della sfida con i Colchoneros nella consueta conferenza stampa della vigilia. " Se pensi solo a non prenderle o a pareggiare, rischi. Serve una gara senza tanti calcoli. L'Atletico negli ultimi tempi sta cambiando, sta palleggiando di più. Ha qualità tecniche superiori, ha un gioco diverso dal passato. E' difficile da affrontare, materialmente, e anche mentalmente. Il percorso di Simeone è solo da applausi: se pensiamo di essere già qualificati siamo morti. La qualificazione per primi è fondamentale. " Inevitabile la domanda sulle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo che dovrebbe tornare tra i convocati dopo il turno di riposo con l’Atalanta in campionato. " Ieri ha fatto la seduta coi compagni, sembra in crescita. Se abbiamo risolto, lo valutiamo tra oggi e domani ma è molto positivo il fatto che ieri abbia fatto tutto l'allenamento coi compagni. Penso e spero che non ci saranno ripercussioni. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare, dipenderà dalle loro sensazioni individuali del momento. E' da capire se sopporteranno o no il dolore. Il rapporto con Cristiano? E’ buono, se un giocatore si arrabbia per un cambio fa parte del gioco e la penso come Simeone. E' positivo, significa che ha ancora motivazioni e mi sta benissimo. E' venticinque anni che vedo giocatori incazzati ai cambi, non mi fa più caldo nè freddo. " Sulla possibilità di vedere insieme dall’inizio la coppia argentina, Higuain e Dybala, con il portoghese, Sarri risponde cautamente. " E' difficile per le caratteristiche dei tre. Gonzalo è un centravanti puro, Ronaldo è la punta più forte del mondo che però parte da sinistra e Dybala non è un trequartista ma un attaccante. Si tratta di situazioni contingenti ma abbiamo tre attaccanti forti per due posti, la situazione è ideale, nessuno dei tre può fare sessantacinque partite. Come si vede adesso, stanno trovando tutti posto. Poi Dybala sa giocare bene a calcio, si trova bene sia con Higuain che con Ronaldo. " L’ex allenatore di Napoli e Chelsea tira anche un bilancio su questo primo scorcio di stagione dei bianconeri. " Non leggo quello che viene scritto. Per valutare la prestazione della mia squadra non devo leggere quello che scrivete. Ogni tanto mi imbatto in articoli di grande intelligenza ma cerco di estraniarmi il più possibile. Questa squadra ha certe caratteristiche, prima ero un talebano perché volevo giocare come dico io, ora sono matto perché voglio adattarmi ai giocatori. Io vado avanti per la mia strada. " " " Video - Sarri: "Guardiola ha ragione, giocare con l'Atalanta è come andare dal dentista" 00:57