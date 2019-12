Juve, testa ai sorteggi: le insidie più grandi? Mourinho e il Real Madrid. Il Napoli rischia grosso

La punizione immaginifica di Dybala contro l'Atletico Madrid ha garantito alla Juventus di Sarri il primo posto nel girone e un sorteggio sulla carta più abbordabile. A pochi giorni dal verdetto dell'urna di Nyon (in programma lunedì 16 dicembre a Nyon), essere testa di serie equivale ad escludere precoci scontri diretti agli ottavi con big come Liverpool, Barcellona, PSG, Bayern Monaco e Manchester City.

Tra le squadre certe della seconda fascia si prospettano, però, due insidie: il Real Madrid e il Tottenham. I Blancos post CR7 stanno vivendo una fase di transizione tra il ritorno di Zidane e l’arrivo di Hazard, ancora non al 100% della condizione. Nella scorsa edizione della Champions sono stati eliminati dalla sorpresa Ajax agli ottavi (peggior risultato dal 2009-2010), ma evitare lo scontro con i Campioni d’Europa 2016, 2017 e 2018 sarebbe buona cosa. Così come quello con gli Spurs di Mourinho. Lo Special One, subentrato a Pochettino, ha già dato dimostrazione delle sue doti da motivatore all'inizio di questa nuova avventura londinese. I ricordi dei tifosi bianconeri non possono non tornare alla doppia sfida ai gironi contro il suo United: successo storico a Old Trafford, rimontona dei Red Devils nel finale allo Stadium con annessa provocazione del portoghese.

Mourinho - Juventus-Manchester United - Champions League 2018/2019 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUTImago

Chiude il ventaglio degli spauracchi, la seconda classificata del gruppo H, il Chelsea. I Blues di Lampard potrebbero mettere in difficoltà la Juve dal punto di vista atletico con giovani emergenti come Tammy Abraham (13 gol e 5 assist in 23 presenze stagionali) e Mount.

Video - Cristiano Ronaldo sbaglia nel torello: la sua reazione è tutta da vedere! 00:41

Gli equilibri del girone C dipendono, invece, dall'Atalanta. In virtù del regolamento che impedisce derby tra squadre dello stesso Paese prima dei quarti di finale, i bianconeri non possono affrontare né la Dea (ancora in corsa insieme a Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria) né il Napoli. L’ideale sarebbe un sorteggio a dir poco benevolo con la seconda del girone G, il Lione, o il Borussia Dortmund, promosso a spese dell'Inter ma assolutamente vulnerabile. Ovviamente l'Atletico Madrid non fa parte delle papabili avversarie, avendo incontrato Madama già nel gruppo D. Insomma, il ventaglio di opzioni non è così ampio ma l'imperativo resta evitare il Real Madrid e lo Special One.

Video - Mourinho: "Il gol di Son? Io lo chiamo Sonaldo Nazario, una rete degna di Ronaldo il Fenomeno" 00:39

Il nuovo Napoli di Gattuso rischia sicuramente grosso. Manchester City, Barça, PSG e Bayern Monaco sono sulla strada dei partenopei che si sono classificati secondi dietro il Liverpool. I tedeschi hanno vissuto periodi migliori, ma guai a fidarsi. Il Barcellona fa paura e lo stesso discorso vale per il City, anche se il Napoli ha già dimostrato di poter giocare alla pari con i Reds, dominatori in Premier League. Infine, il PSG potrebbe regalare una sfida interessante e per nulla scontata. L'urna offre, però, anche un piano di fuga: Valencia e soprattutto Lipsia saranno le due formazioni più desiderate...