Juve, testa ai sorteggi. Le insidie più grandi? Real e Tottenham. In attesa delle altre italiane...

La punizione immaginifica di Dybala contro l’Atletico garantisce alla Juventus di Sarri il primo posto nel girone e un sorteggio sulla carta più abbordabile. A una giornata e mezza dall’urna di Nyon, essere testa di serie equivale ad escludere precoci scontri diretti agli ottavi con big come Psg, Bayern Monaco e Manchester City. Elenco a cui, salvo clamorosi ribaltoni a opera di Inter e Napoli, dovrebbe aggiungersi il Barcellona di Messi e il Liverpool campione d’Europa.

Tra le squadre certe della seconda fascia si prospettano, però, due insidie: il Real Madrid e il Tottenham. I Blancos post CR7 stanno vivendo una fase di transizione tra il ritorno di Zidane e l’arrivo di Hazard, ancora non al 100% della condizione. Nella scorsa edizione della Champions sono stati eliminati dalla sorpresa Ajax agli ottavi (peggior risultato dal 2009-2010), ma evitare lo scontro con i Campioni d’Europa 2016, 2017 e 2018 sarebbe buona cosa. Così come quello con gli Spurs di Mourinho. Lo Special One, subentrato a Pochettino una settimana fa, ha già dato dimostrazione delle sue doti da motivatore con due vittorie su due in Premier e in Coppa. I ricordi dei tifosi bianconeri non possono non tornare alla doppia sfida ai gironi contro il suo United: successo storico a Old Trafford, rimontona dei Red Devils nel finale allo Stadium con annessa provocazione del portoghese.

José Mourinho arringa i tifosi della JuventusPA Sport

Chiude il ventaglio degli spauracchi, la seconda classificata del gruppo H, ovvero una tra Ajax, Chelsea o Valencia. Contro i Lancieri sarebbe l’occasione della vendetta, i Blues di Lampard potrebbero mettere in difficoltà la Juve dal punto di vista atletico con giovani emergenti come Tammy Abraham e Mount. Gli spagnoli, allo stato attuale, sembrano essere inferiori alla rosa dei Campioni d'Italia.

Come detto, gli equilibri di tre gironi su sette dipendono dalle altre italiane coinvolte. Paradossalmente il passaggio del turno da seconde di Inter, Napoli e Atalanta, in virtù del regolamento che impedisce derby tra squadre della stesso Paese prima dei quarti di finale, alzerebbe drasticamente le probabilità di scontro con Real, Tottenham o Chelsea (o Ajax o Valencia). Un'impresa dei partenopei ad Anfield potrebbe addirittura far rientrare il Liverpool tra le possibili avversarie di Sarri. L’ideale sarebbe un sorteggio a dir poco benevolo con la seconda del girone G composto da Lipsia ora a 9 punti, Lione a 7, Zenit (4) e Benfica (3). Mai come quest'anno i conti avrà senso farli soltanto alla fine dell'ultima giornata dei gironi.