La Juventus vince, convince, si gode un luccicante Paulo Dybala e certifica il primato nel gruppo D, che gli garantirá di giocare la gara di ritorno agli ottavi di finale in casa. Partita giocata molto bene dai bianconeri, che hanno gestito un Atletico Madrid decimato dagli infortuni. La squadra di Sarri ha tenuto spesso il possesso, ha affondato e sfiorato il raddoppio, mantenendo sempre un equilibrio difensivo. Un'ottima iniezione di fiducia dopo alcune gare non troppo brillanti. Ronaldo? Ha giocato 90 minuti, ma ha confermato di non vincere un gran periodo di forma.

Il tabellino di Juventus-Atletico Madrid 1-0

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur (Dall'86' Khedira), Pjanic, Matuidi; Ramsey (Dal 63' Bernardeschi); Dybala (Dal 76' Higuain), Ronaldo. All. Sarri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi (Dal 64' Lemar); Saúl, Herrera (Dal 60' Correa), Thomas, Koke; Morata, Vitolo (Dal 54' Joao Felix). All. Simeone

Arbitro: Taylor (ENG)

Gol: 45'+2' Dybala (J)

Ammoniti: Hermoso, Bentancur, Renan Lodi, Saul, Herrera

Dybala Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

9' - Uno-due fulmineo tra Dybala e Ramsey: mancino dell'argentino, para Oblak sicuro.

45'+2' - GOL! 1-0 JUVENTUS! Magia assoluta su punizione di Paulo Dybala. Da posizione defilatissima un mancino che scheggia la traversa ed entra.

50' - Prima vera occasione Atletico. Sugli sviluppi di un corner, Saul schiaccia col mancino in girata. Para sicuro Szczesny.

61' - Contropiede solitario di Ronaldo, che dribbla due volte Thomas e poi calcia alto. Non bene al tiro CR7, ma grande scatto.

67' - Palo di Bernardeschi. Bentancur ruba palla, viene fermato, prende palla Bernardeschi e dal limite chiude sul primo palo. Legno colpito e niente gioia del gol.

93' - Morata! Grande occasione Atletico. Felix per Morata, che crossa anziché tirare. Palla a fil di palo. Brividi.

Paulo DybalaGetty Images

MVP del match

Paulo DYBALA - Prestazione eccellente. Un primo tempo superlativo. Aggancio volante sontuoso, un dribbling col tacco da fenomeno e poi la punizione magica del vantaggio bianconero. Ripresa con altre percussioni incontenibili. Miglior realizzatore stagionale della Juve.

La statistica chiave

Paulo Dybala ha realizzato la sua decima rete su calcio di punizione diretto in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, la prima da marzo 2018 (contro l'Udinese in Serie A).