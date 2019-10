La prima vittoria nel girone, dopo l'amaro pareggio dell'esordio in casa dell'Atletico Madrid, è realtà. La Juventus ha la meglio in maniera abbastanza agevole del Bayer Leverkusen e, pur non incantando particolarmente, si porta a casa un 3-0 che rende bene l'idea dell'abisso tecnico tra le due formazioni. Man of the match: Gonzalo Higuain. Un gol, un assist, una prestazione super. A segno il Pipita, autore del vantaggio, e poi Bernardeschi e il solito Cristiano Ronaldo. Altri buoni segnali per Sarri, che si ritrova tra le mani una squadra matura e capace anche di aspettare l'avversario, per poi provare a colpirlo. Il girone D inizia così a definirsi nelle proprie gerarchie: in vetta sale proprio la Juve assieme all'Atletico, vincente per 2-0 in casa della Lokomotiv Mosca. Il miglior modo possibile per presentarsi allo straordinario derby d'Italia con l'Inter, in programma domenica sera.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (74' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (78' Ramsey), Higuain (83' Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Bayer Leverkusen (4-3-2-1): Hradecky; Weiser, Dragovic, S. Bender, Wendell; Aranguiz (80' Sinkgraven), Baumgartlinger; Havertz, Demirbay (46' Amiri), Volland; Alario (68' Paulinho). All. Bosz

Arbitro: William Collum (Scozia)

Gol: 17' Higuain, 62' Bernardeschi, 88' Cristiano Ronaldo

Assist: Higuain (J, 2-0), Dybala (J, 3-0)

Ammoniti: Aranguiz, Cuadrado

La cronaca in 8 momenti chiave

17' – GOL DELLA JUVENTUS. Tah interviene solo parzialmente di testa e lascia il pallone al limite: Higuain lo raccoglie e con un destro secco mortale batte imparabilmente Hradecky. 1-0.

Gonzalo Higuain esulta dopo il gol - Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League 2019Getty Images

39' – Higuain manca il raddoppio incursione centrale di Khedira, che tocca a sinistra per il Pipita, la cui botta è respinta da Hradecky.

57' - Splendida imbucata centrale di Cuadrado per Cristiano Ronaldo, che davanti a Hradecky calcia troppo centralmente: respinge il portiere finlandese.

62' – GOL DELLA JUVENTUS. Splendida azione di Higuain, che riceve da Ronaldo e dal fondo centra col sinistro: la palla passa e Bernardeschi, davanti a Hradecky, non sbaglia! 2-0.

67' – Calcio d'angolo "olimpico" di Pjanic, che cerca direttamente la porta e centra in pieno il primo palo.

74' – Lo scatenato Higuain fugge sulla sinistra e cambia gioco per Ronaldo, che davanti a Hradecky gli spara nuovamente addosso.

78' – Scatto improvviso sul centro-destra di Paulinho, Szczesny esce fuori area e il brasiliano manca la porta con un pallonetto leggermente alto.

88' - GOL DELLA JUVENTUS. Dybala taglia dentro per Cristiano Ronaldo, che si presenta davanti a Hradecky e questa volta va a segno con un destro incrociato. 3-0.

Il migliore

Higuain. Prestazione super. Sfrutta in pieno la prima opportunità, portando in vantaggio la Juve. Si tiene sulle spalle l'intero attacco ed è splendido assistman per Bernardeschi, che ringrazia e va a segno, e pure per Ronaldo. Esce tra gli applausi.

Il peggiore

Alario. Evanescente. Stretto nella morsa formata da Bonucci e Chiellini, non punge. Pochi palloni giocabili, zero palle gol e sostituzione inevitabile.

Il momento social del match

L'1-0 di Higuain? Tutto provato nei minimi dettagli prima della partita...