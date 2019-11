Juventus, Bayern e PSG agli ottavi: la situazione girone per girone a due giornate dal termine

Le qualificate agli ottavi di finale

Juventus (Italia)

PSG (Francia)

Bayern Monaco (Germania)

Gruppo A

Squadra Punti Differenza reti 1. PSG* 12 +10 2. Real Madrid 7 +5 3. Club Brugge 2 -6 4. Galatasaray 1 -8

*già qualificata agli ottavi di finale

Quattro vittorie su quattro per il PSG che riesce subito a centrare la qualificazione agli ottavi di finale, avvicinandosi anche alla matematica certezza del 1° posto nel girone. Ai parigini basterà un pareggio al Bernabéu, mentre il Real deve vincere per essere sicuri almeno del secondo posto.

Calendario

-5a giornata: Galatasary-Club Brugge | Real Madrid-PSG

-6a giornata: Club Brugge-Real Madrid | PSG-Galatasary

Gruppo B

Squadra Punti Differenza reti 1. Bayern Monaco* 12 +9 2. Tottenham Hotspur 7 +4 3. Stella Rossa 3 -10 4. Olympiacos 1 -5

*già qualificata agli ottavi di finale

Nonostante il cambio di allenatore, il Bayern Monaco fa il suo dovere e centra la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo: 4 vittorie su 4 per i bavaresi. Tottenham a quota 7, ma i londinesi non sono lontani. Servirà una vittoria casalinga contro l’Olympiacos alla prossima giornata.

Calendario

-5a giornata: Stella Rossa-Bayern Monaco | Tottenham-Olympiacos

-6a giornata: Olympiacos-Stella Rossa | Bayern Monaco-Tottenham

Gruppo C

Squadra Punti Differenza reti 1. Manchester City 10 +9 2. Shakhtar Donetsk 5 -2 3. Dinamo Zagabria 5 +2 4. Atalanta 1 -9

Il City manca l’appuntamento con la qualificazione, ma basta un punto visto l’attuale +5 su Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. La notiza, però, è che l’Atalanta è ancora in corsa per il passaggio del turno, anche se sarà molto dura. Serve vincere le due partite che restano e sperare nel City...

Calendario

-5a giornata: Atalanta-Dinamo Zagabria | Manchester City-Shakhtar Donetsk

-6a giornata: Dinamo Zagabria-Manchester City | Shakhtar Donetsk-Atalanta

Gruppo D

Squadra Punti Differenza reti 1. Juventus* 10 +5 2. Atlético Madrid 7 +2 3. Lokomotiv Mosca 3 -3 4. Bayern Leverkusen 3 -4

*Juventus già qualificata agli ottavi di finale

Calendario

-5a giornata: Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen | Juventus-Atlético Madrid

-6a giornata: Bayer Leverkusen-Juventus | Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca

Gruppo E

Squadra Punti Differenza reti 1. Liverpool 9 +3 2. Napoli 8 +3 3. Red Bull Salisburgo 4 +2 4. Genk 1 -8

Il Napoli ha fallito il primo match point per la qualificazione agli ottavi di finale, ma ha la chance di passare già nel prossimo turno in caso di risultato positivo ad Anfield. In caso contrario, tutto rimandato alla gara casalinga contro il Genk che chiude il girone.

Calendario



-5a giornata: Genk-Red Bull Salisburgo | Liverpool-Napoli

-6a giornata: Red Bull Salisburgo-Liverpool | Napoli-Genk

LEGGI ANCHE - Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Gruppo F

Squadra Punti Differenza reti 1. Barcellona 8 +2 2. Borussia Dortmund 7 +1 3. Inter 4 0 4. Slavia Praga 2 -3

Inter scavalcata dal Dortmund dopo l'ultima gara, ma ha dalla sua lo scontro diretto con i tedeschi. Servirà fare punti contro lo Slavia Praga per tenere vivo il discorso qualificazione.

Calendario

-5a giornata: Slavia Praga-Inter | Barcellona-Borussia Dortmund

-6a giornata: Inter-Barcellona | Borussia Dortmund-Slavia Praga

LEGGI ANCHE - L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Gruppo G

Squadra Punti Differenza reti 1. RB Lipsia 9 +2 2. Olympique Lione 7 +3 3. Zenit San Pietroburgo 4 -1 4. Benfica 3 -4

Il Lione ha scavalcato lo Zenit nell'ultimo turno grazie alla vittoria contro il Benfica, mentre il Lipsia è volato in testa con 9 punti dopo 4 giornate. Situazione però ancora tutta da dedicedere.

Calendario

-5a giornata: Zenit San Pietroburgo-Olympique Lione | RB Lipsia-Benfica

-6a giornata: Olympique Lione-RB Lipsia | Benfica-Zenit San Pietroburgo

Gruppo H

Squadra Punti Differenza reti 1. Ajax 7 +5 2. Chelsea 7 +1 3. Valencia 7 +1 4. Lille 1 -7

Situazione incredibile nel girone H con tre squadre appaiate a quota 7 punti. Leggermente avanti l'Ajax per un discorso di classifica avulsa: Lille già eliminato.

Calendario

-5a giornata: Valencia-Chelsea | Lille-Ajax

-6a giornata: Ajax-Valencia | Chelsea-Lille