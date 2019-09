Juventus e il 'sarrismo' in divenire: tempo e pazienza l'unica strada

Sette mesi dopo la scoppola del Wanda Metropolitano, che solo un lampo di orgoglio e lo stato di grazia di un tale Ronaldo ribaltarono nella notte di Torino, la Juventus torna dal suo secondo viaggio ravvicinato a Madrid con sensazioni alterne.

Se il risultato infatti lascia tutto sommato un mezzo sorriso sui volti di chi lo scorso inverno se ne tornava con le pive nel sacco, il campo racconta di una rivoluzione soltanto all’inizio. La Juventus non è ancora sarrista e di fronte al più cholista degli Atletico Madrid, ha comunque portato via il punticino da uno dei campi più tignosi d’Europa. Tra nuovi vizi e antiche virtù, pare il più classico dei bicchieri a metà quello juventino nella serata di Madrid. Una squadra che segna alla vecchia maniera – contropiede e pedalare – ma fa vedere sprazzi di palleggio inimmaginabili se paragonata allo scorso fine febbraio; un team che continua a prendere gol da palla inattiva – 4 dei 5 subiti in questa stagione – ma lo fa davanti ai ‘maestri’ per eccellenza in Europa in questo tipo di situazioni; un undici che rischia di potar via tutta la posta insomma, ma alla fine deve accontentarsi del punticino, che sotto-sotto non pare poi nemmeno così tanto male in quello che sulla carta era l’impegno più tosto di questo girone.

Lo stacco di testa di Jose Gimenez che costa alla Juventus il 2-2 nel recupero in casa dell'Atletico Madrid: Champions League 2019/20Getty Images

Quel bicchiere a metà, appunto, che sta alla natura di ognuno poter interpretare: l’ottimista guarda ai progressi, al palleggio e allo spirito con cui i bianconeri si sono proposti all’Europa soprattutto nella ripresa; il pessimista alle cose che ancora non vanno, come le situazioni da palla inattiva o un approccio tenero alla gara, oltre che alle condizioni fisiche di qualche singolo e una quadra tattica nei movimenti senza palla ancora ben lontana dagli standard sarristi che ci si aspetterebbe.

Di mezzo c’è il realista, che a mollo sulla superficie è consapevole di quanto la memoria storica sia difficile da riprogrammare; perché quell’impronta pragmatica fondata su anni e anni di calcio pratico impostato con l’unico fine di raccogliere il meglio possibile, sono qualcosa che non si cancella nel giro di un’estate passata in aereo e una decina di allenamenti svolti al completo – per altro guidati a distanza e con l’handicap della riabilitazione.

Maurizio Sarri e Diego Pablo Simeone, il sarrismo in divenire bloccato dal cholismo di ritorno in Atletico Madrid-JuventusGetty Images

Insomma, Madrid non cambia di una virgola quanto già non si sapesse in casa juventina, in un match in cui il sarrismo in divenire è stato inchiodato al presente dal cholismo di ritorno; e in cui l’unica certezza è quella della ricetta medica con cui la Juventus già era partita: tempo e pazienza.