Juventus, guida al sorteggio degli ottavi: avversarie più probabili e rischi

A pochi giorni dal verdetto dell'urna di Nyon (in programma lunedì 16 dicembre alle ore 12), la Juventus ha chiuso il suo girone al primo posto con il record di punti (16) eguagliato: solo nel 1996/97 con Lippi e nel 2004/2005 con Capello i bianconeri avevano ottenuto il medesimo bottino. Essere testa di serie consente a Madama di evitare precoci abbinamenti con big come Liverpool, Barcellona, PSG, Bayern Monaco e Manchester City.

Le maggiori insidie

Tra le squadre certe della seconda fascia si prospettano, però, due insidie: il Real Madrid e il Tottenham. I Blancos stanno vivendo una lunga fase di transizione e si sono classificati secondi nel gruppo A, staccati dal PSG. Nella scorsa edizione della Champions sono stati eliminati dalla sorpresa Ajax agli ottavi (peggior risultato dal 2009-2010), ma evitare lo scontro con i campioni d’Europa 2016, 2017 e 2018 sarebbe buona cosa. Cristiano Ronaldo rimanderebbe volentieri l’appuntamento alla finale. Un altro spauracchio è rappresentato dagli Spurs di José Mourinho. Lo Special One, subentrato a Pochettino, ha già dato dimostrazione delle sue doti da motivatore all'inizio di questa nuova avventura londinese. I ricordi dei tifosi bianconeri non possono non tornare alla doppia sfida ai gironi contro il suo Manchester United: successo storico a Old Trafford, rimonta dei Red Devils nel finale allo Stadium con annessa provocazione del portoghese. Quel vecchio volpone in Champions è sempre un cliente scomodo.

POSSIBILE AVVERSARIA PROBABILITA' AL SORTEGGIO Chelsea 21.67% Real Madrid 21.15% Tottenham 20.72% Borussia Dortmund 20.01% Lione 16.46%

L'abbinamento più probabile

L’abbinamento più probabile, però, è quello con il Chelsea. Gli uomini di Lampard sono quarti in campionato mentre in Europa hanno lasciato la prima piazza al Valencia per via degli scontri diretti sfavorevoli. I Blues hanno dei giovani interessanti che si sono già messi in mostra: su tutti Tammy Abraham (13 gol e 5 assist in 23 presenze stagionali) ma anche Mason Mount.

Tammy Abraham (Chelsea)Getty Images

L'urna dei desideri

L’urna dei desideri conduce a Dortmund e Lione. I gialloneri di Favre sono assolutamente vulnerabili, come ha dimostrato il doppio confronto con l’Inter. Jadon Sancho, autore di 10 gol e 11 assist in 21 presenze stagionali, è il 19enne in vetrina. Infine, ci sono i francesi che, però, numeri alla mano sono anche i meno probabili da incontrare per la Juventus. Una squadra che ha totalizzato 8 punti in un girone da Europa League vinto dal Lipsia non può rappresentare una reale minaccia per gli otto volte campioni d’Italia in carica.