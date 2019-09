1) 24 anni senza Champions League: la Juventus può rompere il tabù?

Domanda che si ripresenta puntuale. Nelle ultime stagioni la Juventus si è issata al livello dei top club europei e, dopo l'arrivo di Ronaldo prima e di de Ligt poi, ha aumentato ulteriormente le sue ambizioni di vittoria. Quindi la risposta è affermativa. I bianconeri hanno una rosa profonda, le motivazioni giuste, una serie di calciatori di primo livello e possono legittimamente considerarsi in quel gruppetto di 5-6 formazioni che puntano al bersaglio grosso. Verrá cancellata l'attesa che dura dal 1996? Lo diranno il destino, le circostanze e l'eventuale percorso favorevole, tutti fattori primari per la squadra che alla fine riesce a sollevare il trofeo più importante d'Europa. (Enrico Turcato twitter @EnricoTurcato)

2) Conte per adesso in Europa ha deluso: e se l'Inter fosse la sorpresa?

“Deluso” forse è eccessivo. Da allenatore, alla sua primissima esperienza europea, portò una Juventus mediocre fino ai quarti di finale di Champions League (si arrese al Bayern di Heynckes, squadra che poi fece il Triplete rifilando 7 gol al Barcellona in semifinale tra andata e ritorno); sta ancora più che altro pagando la nomea derivante dall’eliminazione nella neve di Istanbul (in un campo scandaloso) e il ko in semifinale di Europa League nella stessa stagione contro il Benfica. Deludente forse solo davvero nell’esperienza europea al Chelsea, dove fu mandato a casa agli ottavi dal Barcellona (che poi abdicò ai quarti contro la Roma di Di Francesco); e a questo punto viene da scrivere che forse così scarsa non era). Una premessa che credo andasse fatta in quanto su Conte mi pare si alimenti un po’ questo falso mito di ‘fallimentare’ in Europa. Più che ‘fallimentare’, forse sarebbe più corretto definirlo ‘non straordinario come in campionato’. E ‘campionato’ penso sia anche la chiave per rispondere a questa domanda. Credo che la sua Inter abbia tutte le carte in regola per potersela giocarsela col Dortmund alle spalle del Barcellona e passare il turno; ma credo al contempo che se a febbraio si accorgerà di avere reali chance di poter fare gara di testa in Serie A, la coppa verrà in qualche modo messa in secondo piano. Detto questo un’Inter agli ottavi di finale me l’aspetto. Tutto ciò che verrà in più da lì in poi sarà solo di guadagnato. (Simone Eterno twitter @Simon_Forever)

Video - Conte bacchetta 'i sapientoni': "Io in Champions mai con le corazzate..." 03:00

3) Lo scorso anno fu dominio inglese (finale britannica sia in CL che in EL): casualità o routine?

Questo è un discorso molto interessante. Da 15 anni si parla ormai della superiorità netta della Premier League sugli altri campionati, poi però se si guarda la Champions League gli inglesi sono rimasti a secco di finali dal successo del Chelsea (2012) al ritorno del Liverpool a Kiev contro il Real Madrid (2018). Un arco temporale di 6 anni piuttosto anomalo, come anomala è stata del resto anche la passata stagione. Per intenderci: resto convinto che le squadre di Premier League siano le più attrezzate d’Europa, ma non credo si ripeterà – anche per via degli inevitabili incastri perfetti – la possibilità di rivedere tutte le finali completamente inglesi. Detto questo le principali due favorite sono loro: Manchester City e Liverpool. Da qui a farla diventare la finale di FA Cup però ce ne passa. (Simone Eterno twitter @Simon_Forever)

Jürgen Klopp portato in trionfo dai suoi ragazzi nella notte di Madrid: finale Champions League 2019: Tottenham 0, Liverpool 2.Getty Images

4) Il Napoli dello specialista Ancelotti può essere la mina vagante della Champions League?

Inserito per la prima volta da lungo tempo in un girone abbordabile, con una sola squadra - apparentemente - fuori portata (il Liverpool campione in carica), il Napoli ha il dovere di qualificarsi agli ottavi. A quel punto può davvero essere una squadra ostica e difficile da affrontare per tutti. Capace lo scorso anno di andare a un passo dall'estromettere i Reds dalla Champions e di battere pure una corazzata come il PSG, costituita da giocatori che si conoscono a menadito e che interpretano un calcio offensivo che mandano a memoria: il Napoli in singola serata può essere una squadra che può creare grattacapi a qualunque avversaria. Con uno stratega come Ancelotti, abilissimo nel turnover e che ha un ascendente unico con questa competizione, il Napoli ha le qualità per ripercorrere le orme della Roma di Di Francesco del 2017/2018 o dell'Ajax della passata stagione. Fare il proprio dovere nei gironi e poi divertirsi e gioca senza pressioni e con spensieratezza in primavera. Con queste armi, la qualità dei tanti elementi in rosa, il calore del pubblico e la voglia di stupire e non porsi limite Insigne e compagni da febbraio in avanti possono essere un cliente scomodo per qualunque big o pretendente al titolo. (Stefano Dolci twitter @stefano_dolci)

Video - Ancelotti contro gli stereotipi: "Napoli pericolosa? No, gli ignoranti sono ovunque, non solo qui" 02:39

5) CR7 vs Messi, la sfida infinita: chi segnerá piú gol?

Messi o Ronaldo? Ronaldo o Messi? Questo splendido dilemma ci accompagnerà fino a che i due fenomeni del calcio moderno calcheranno (insieme) il palcoscenico più importante, ovvero quello della Champions League: facendo un passo indietro ci accorgiamo che lo scorso anno ad avere la meglio è stato Lionel Messi, che con il suo Barcellona è arrivato fino alle semifinali. Per lui 12 reti (con una media di un gol ogni 70 minuti) contro i 6 di CR7, che con la Juventus ha sì regolato l'Atletico Madrid con una splendida tripletta, ma non è riuscito a dare il suo solito apporto nella sua competizione preferita (top scorer con 127 gol contro i 112 di Messi). Due anni fa infatti era stato il portoghese a dominare con 15 gol e la terza Champions League consecutiva del Real, mentre fu Messi a segnare "solo" 6 reti al di sotto delle sue cifre da urlo. Il totale di gol nelle ultime due annate, che dice Ronaldo 21 - Messi 18 (CR7 è anche avanti 5-4 negli assist), e i gruppi di partenza delle rispettive squadre (Barcellona contro Dortmund, Inter e Slavia Praga e Juve contro Atletico, Bayer e Lokomotiv) fanno preferire leggermente il portoghese all'argentino, ma solo perché sappiamo quanto tenga a non "sfigurare" per due anni di fila. In attesa che vadano a fare quella benedetta cena insieme, noi Messi e Ronaldo ce li godiamo molto volentieri sul campo. (Davide Bighiani twitter @davidebig10)

6) L'Atletico di Joao Felix, il Borussia di Sancho, il giovane Lipsia: chi sarà l’outsider?

La sfida più grande è certamente quella di Diego Simeone che, per l'ennesima volta, tenterà la scalata alla Champions con il suo Atletico. Un Atletico che ha dato un taglio netto al passato e ha cambiato volto: sono partiti Godin, Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Juanfran e Filipe Luis, di fatto l'intera vecchia guardia che tante soddisfazioni ha regalato ai tifosi negli scorsi anni. Sono arrivati, tra gli altri, Joao Felix, uno dei migliori prospetti in circolazione, un centrocampista tecnico come Marcos Llorente e un terzino destro esperto come Trippier. Questo Atletico piace perché è una squadra nuova, più tecnica e meno grintosa, una squadra in trasformazione che ha perso qualche punto di riferimento ma che potrebbe fare molta strada. Squadra di grande tradizione, è vero, ma quest'anno più outsider che mai. Discorso diverso per il Lipsia che, nonostante un girone sulla carta non impossibile e una partenza super in Bundesliga, non sembra avere l'organico per competere ai massimi livelli. E considerare outsider il Borussia Dortmund di Sancho è ormai fuori tempo massimo: i gialloneri di Favre potevano esserlo 12 mesi fa, ma quest'anno (seppure in un girone di ferro) devono necessariamente fare il salto di qualità anche alla luce di una campagna acquisti mirata (Simone Pace)

7) Dopo aver stupito l’Italia, l’Atalanta farà innamorare anche l’Europa?

Me lo auguro e credo abbia tutte le carte in regola per farlo. Una squadra di valore, un allenatore straordinario e un girone tutt’altro che impossibile. Il gioco dell’Atalanta è stato definito da più parti, nella passata stagione, come ‘europeo’. E credo che la definizione sia corretta. Passare il girone è potenzialmente alla portata della Dea che ha però l’obbligo di iniziare bene a Zagabria. E’ già subito lì che si possono indirizzare le cose nel verso giusto; le due sfide col Manchester City poi saranno davvero affascinati anche per sentire cosa dirà Guardiola a riguardo della squadra di Gasperini. Un’unica incognita ce l’ha in San Siro: non giocare in casa è un handicap, ma l’Atalanta ha già testato anche questo passando un girone complicatissimo di Europa League due stagioni fa e poi mettendo paura anche al Borussia Dortmund ai sedicesimi. Le qualità insomma ci sono, l’entusiasmo pure e la filosofia di gioco non cambierà di una virgola. Penso sia una delle squadre da seguire con maggiore attenzione in questa prima fase. Anzi, è la squadra da seguire con maggior attenzione in questa prima fase. (Simone Eterno twitter @Simon_Forever)

La festa dell'Atalanta per qualificazione in Champions LeagueLaPresse

8) Real e Barcellona, si sono rinforzate ma sono partite in sordina: restano le due squadre più forti?

Real Madrid e Barcellona sono state protagoniste di un mercato estivo faraonico. I Blancos hanno speso oltre 300 milioni di euro, i catalani ne hanno sborsati 255. Hazard, Jovic, Griezmann e De Jong sono i volti copertina di una campagna acquisti che - paradossalmente - si può considerare incompleta. I Blancos sognavano Pogba in mezzo al campo, ma Pogba non è arrivato. I catalani erano a un passo da Neymar, sfumato proprio in extremis. La premessa serve per dire che, per la qualità dell'undici titolare, Real Madrid e Barcellona devono essere obbligatoriamente considerate tra le favorite per arrivare fino in fondo, soprattutto i blaugrana che davanti fanno letteralmente impressione. Ma c'è un doppio però. Partiamo dal Real Madrid: Zidane non sembra avere in mano lo spogliatoio come nel 2018, quando lasciò un po' a sorpresa le merengues dopo avere vinto la terza Champions di fila. Bale rimane un caso difficile da gestire, l'impatto di Jovic finora non è stato quello sperato. Problemi di natura diversa al Barcellona, che non sembra possedere una difesa così ermetica (già 7 i gol subiti nelle prime 4 giornate di Liga, e non certo contro corazzate). I Blancos non sembrano lo squadrone di un tempo, mentre il Barça può battere chiunque, ma ha bisogno di trovare più solidità in difesa e a centrocampo, solidità che probabilmente arriverà col tempo ma che al momento non c'è. In conclusione: Real Madrid e (soprattutto) Barcellona sono indubbiamente tra le più forti, ma sul fatto che siano le più forti in assoluto non metto la mano sul fuoco. (Simone Pace).

Video - Champions League, la guida al girone F: formazioni tipo, allenatori e stelle 01:59

9) City e PSG: eterne incompiute o questa volta ci sono più speranze?

Nettamente più il City del PSG. La squadra di Guardiola pratica un calcio difficile da contrastare e nelle ultime tre stagioni ha intrapreso una fase di crescita costante. In Europa manca ancora quel guizzo, che sembrava arrivare nel 2016, quando tutto svaní in semifinale. Il club di Manchester sicuramente parte con il giusto mix di esperienza/ambizione/qualità. Discorso diverso per il PSG, che conta effettivamente numerose stelle (da Neymar a Cavani, da Mbappé a Icardi, da Verratti a Di Maria), ma che in questa competizione si è sempre sciolto sul più bello. Il miglior risultato nella moderna Champions dei parigini resta la semifinale del 1995 (persa con il Milan). Poi mai oltre i quarti di finale: superare questa fase potrebbe essere già essere considerata un'impresa. (Enrico Turcato twitter @EnricoTurcato)

10) L'Ajax ha venduto de Jong, Schone e de Ligt: che speranze puó avere di ripetersi?

Erik ten Hag ha già messo in mostra nella scorsa edizione il giusto modo di affrontare questa competizione. L'Ajax resta una squadra talentuosa, sbarazzina, brillante e che non ha veri obiettivi in Europa. Proprio per questo, nonostante le tre cessioni importanti (i due centrocampisti e il centrale erano la colonna portante della squadra) non va sottovalutata. Il girone, con Chelsea, Lille e Valencia, é alla portata. Arrivando alla fase ad eliminazione diretta, vedremo che succederà. Affrontare gli olandesi e contenerne l'esuberanza non sarà mai facile per nessuno. (Enrico Turcato twitter @EnricoTurcato)