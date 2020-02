Juventus, la lista per la Champions League: torna Chiellini, fuori Demiral

La Juventus ha presentato la lista per la fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019/2020 (i bianconeri affronteranno i francesi del Lione il 26 febbraio per gli ottavi di finale). Sono 22 i giocatori inseriti da Maurizio Sarri: rispetto alla lista presentata nel mese di agosto, non figura Demiral che si è infortunato al ginocchio il 13 gennaio scorso nel match contro la Roma. C’è invece il ritorno di capitan Chiellini che è fermo dalla prima giornata di campionato. Non ci sono ulteriori cambi nella lista, considerando che Perin, Mandzukic e Emre Can (tutti partiti a gennaio) non erano stati inseriti già ad agosto.

Tutti i convocati

-1 Wojciech SZCZESNY

-2 Mattia DE SCIGLIO

-3 Giorgio CHIELLINI

-4 Matthijs DE LIGT

-5 Miralem PJANIC

-6 Sami KHEDIRA

-7 Cristiano RONALDO

-8 Aaron RAMSEY

-10 Paulo DYBALA

-11 Douglas COSTA

-12 Alex SANDRO

-13 Luiz DANILO

-14 Blaise MATUIDI

-16 Juan CUADRADO

-19 Leonardo BONUCCI

-21 Gonzalo HIGUAIN

-24 Daniele RUGANI

-25 Adrien RABIOT

-30 Rodrigo BENTANCUR

-31 Carlo PINSOGLIO

-33 Federico BERNARDESCHI

-77 Gianluigi BUFFON