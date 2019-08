Juventus: le possibili avversarie nei gironi di Champions League

Alle 18:00 di giovedì 29 agosto andrà in scena a Montecarlo l’attesissimo appuntamento che dà il via alla Champions League 2019-20. La Juventus è testa di serie ed eviterà così certamente non soltanto Napoli, Inter e Atalanta per il regolamento UEFA, ma anche Barcellona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, PSG e Zenit. Ecco tutte le possibili avversarie.

Segui il sorteggio dei gironi di Champions League LIVE su Eurosport 1 e in Live-Streaming su Eurosport.com: appuntamento alle 18:00 di giovedì 29 agosto.

Seconda fascia

Sarà difficile trovare una squadra comoda da questo plot: Real Madrid, Atlético Madrid, Ajax, Tottenham, ma anche Borussia Dortmund saranno avversari ostici per chiunque.

SQUADRA VALORE Real Madrid ***** Atletico Madrid ***** Borussia Dortmund **** Shakhtar Donetsk ** Tottenham **** Benfica ** Ajax ****

Terza fascia

Occhio al Valencia, anche se domato proprio dalla Juventus nella passata stagione. Interessanti Bayer Leverkusen e Lione, due squadre che non hanno paura di giocare a calcio.

SQUADRA VALORE Bayer Leverkusen *** Red Bull Salisburgo *** Olympiacos ** Valencia *** Dinamo Zagabria * Lione *** Club Brugge *

Quarta fascia

Troviamo alcune squadre interessanti anche in questa, ma la Juventus non può avere paura di queste compagini se vuole vincere la Champions.

SQUADRA VALORE Lille ** Galatasaray ** RB Lipsia ** Stella Rossa ** Genk * Lokomotiv Mosca * Slavia Praga **

Segui il sorteggio dei gironi di Champions League LIVE su Eurosport 1 e su Eurosport Player: appuntamento alle 18:00 di giovedì 29 agosto!

Dì la tua: pronostica il girone di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta!