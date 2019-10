La Juventus è abbonata alle vittorie sofferte e con il risultato di 2-1. I bianconeri non falliscono il match contro la Lokomotiv Mosca ma devono sudare per avere la meglio sui russi: sotto di un gol all'intervallo, la squadra di Sarri ribalta il risultato tra il 77' e il 79' grazie a una fantastica doppietta di Dybala. Sono 3 punti pesantissimi per Ronaldo e compagni che guidano la classifica del Girone D a 7 punti in compagnia dell'Atletico Madrid, a +4 sulla Lokomotiv: in caso di successo in Russia il prossimo 6 novembre la Juventus sarebbe matematicamente qualificata agli ottavi di finale.

Il tabellino

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (48' Higuain), Pjanic, Matuidi (65' Rabiot); Bentancur; Dybala (81' Bernardeschi), Ronaldo. All.: Sarri.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak (83' Kolomeytsev), Miranchuk; Eder. All.: Semin.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia).

Gol: 30' Miranchuk (L), 77', 79' Dybala (J).

Assist: Cuadrado (J, 1-1).

Ammoniti: Matuidi, Cuadrado (J), Krychowiak, Barinov (L).

Note - Recupero 3'+3'.

La cronaca in 9 momenti chiave

2' JUVENTUS SUBITO PERICOLOSA! Cuadrado dentro per Dybala, sinistro secco dal vertice destro dell'area di rigore, c'è una deviazione di Corluka e il pallone termina sul fondo dando l'illusione ottica del gol.

29' OCCASIONE JUVENTUS! Punizione tagliata di Pjanic dall'out destro: palla scodellata a centro area, Bonucci è tutto solo ma non riesce a trovare la deviazione di testa.

30' GOL DELLA LOKOMOTIV MOSCA! Miranchuk salta Bonucci sulla trequarti, scarico per Joao Mario che calcia col sinistro in piena area. Szczesny respinge con i pugni, sulla ribattuta si avventa ancora Miranchuk che insacca a porta vuota con un sinistro che si insacca sotto la traversa.

41' GOL ANNULLATO A DYBALA! Cross di Khedira dalla destra, c'è un contrasto tra Ronaldo e Guilherme, il pallone arriva a Dybala dopo una torre di Bentancur. L'argentino manda il pallone nell'angolino in spaccata, ma il gol viene annullato per un fallo di Ronaldo sul portiere della Lokomotiv.

48' DYBALA A UN PASSO DALL'1-1! Scavetto di Pjanic per Dybala che, in posizione regolare, spara al volo di sinistro in piena area: palla alta.

73' HIGUAIN SFIORA IL PALO! Che giocata del Pipita: si libera di Howedes con un sombrero e spara con il destro dal limite dell'area, pallone sul fondo a pochi centimetri dal palo alla destra di Guilherme che si era tuffato ma forse non ci sarebbe arrivato.

75' ANCORA HIGUAIN! Cross di Alex Sandro e girata di testa dell'argentino, Guilherme rimane immobile al centro della porta e il pallone sorvola l'incrocio dei pali.

77' GOL DELLA JUVENTUS! DYBALA! L'argentino, servito da Cuadrado al limite dell'area, lascia partire un sinistro perfetto che si insacca nell'angolo alto. Guilherme pietrificato.

79' 2-1 JUVENTUS! DYBALA! Terrificante uno-due della Juventus: sinistro violento di Alex Sandro dalla distanza, Guilherme respinge in tuffo, sul pallone si avventa Dybala che insacca con un esterno sinistro nell'angolino.