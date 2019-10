Juventus-Lokomotiv Mosca: probabili formazioni e statistiche

Diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. All. Sarri

Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Smolov. All: Sèmin

Statistiche

La Juve ha vinto entrambe le sfide precedenti contro il Lokomotiv, per un 4-0 complessivo al primo turno di Coppa UEFA 1993/94. All'andata a Torino si è imposta con una doppietta di Fabrizio Ravanelli e un gol di Roberto Baggio, mentre al ritorno ha vinto 1-0 con rete di Giancarlo Marocchi.

Dopo aver sprecato un vantaggio di due gol e pareggiato 2-2 in casa dell'Atlético Madrid alla prima giornata, la Juventus non ha commesso errori alla seconda, battendo il Leverkusen per 3-0 a Torino. Per i bianconeri è stata appena la seconda vittoria nelle ultime sette gare di UEFA Champions League (P2 S3).

Nel 2018/19, con Massimiliano Allegri, la Juve è arrivata prima nel Gruppo H davanti a Manchester United, Valencia e Young Boys, totalizzando 12 punti. Dopo la rimonta contro l'Atlético agli ottavi (0-2 t, 3-0 c), ha pareggiato 1-1 in casa dell'Ajax all'andata dei quarti ma è stata battuta 2-1 a Torino.

La Juve ha vinto tre partite casalinghe su tre contro le squadre russe, segnando nove gol e subendone uno solo. L'ultima vittoria è stata l'1-0 sullo Zenit nella fase a gironi di UEFA Champions League 2008/09. La gara successiva in trasferta è terminata 0-0: era la prima volta che la Juve non batteva una squadra russa in sei tentativi.

Il 2-1 sul campo del Leverkusen alla prima giornata è stato il primo successo esterno del Lokomotiv in UEFA Champions League dal 2-1 sul Galatasaray nella prima fase a gironi del 2002/03. Tra queste due vittorie, il suo bilancio (qualificazioni incluse) è stato di quattro pareggi e nove sconfitte.

La squadra di Mosca è stata battuta 2-0 in casa dall'Atlético Madrid alla seconda giornata di questa edizione. Secondo nello scorso campionato, quando ha anche vinto la terza Coppa di Russia in cinque anni, il Lokomotiv partecipa alla fase a gironi per la quinta volta (la seconda consecutiva). Prima dell'anno scorso mancava da questo turno dal 2003/04.

L'ultima trasferta del Lokomotiv in Italia si è conclusa con uno 0-0 in casa del Palermo nella fase a gironi di Coppa UEFA 2005/06. Battuto nelle prime tre trasferte su quattro (P1), ha pareggiato nelle ultime due. Contando le partite in casa e fuori, l'unica vittoria del Lokomotiv contro un'italiana è stata il 3-0 sull'Inter nella fase a gironi di UEFA Champions League 2003/04. Altrimenti, il suo bilancio è di quattro pareggi e sei sconfitte.

Con il gol contro il Leverkusen, Cristiano Ronaldo ha segnato contro 33 squadre in UEFA Champions League, eguagliando il record di Raúl González; contro il Lokomotiv non è mai andato a segno.